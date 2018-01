Bad Dürrheim Gesangverein Unterbaldingen sucht zehn neue Sänger in zehn Tagen

Der Gesangverein Unterbaldingen setzt sich ein ehrgeiziges Ziel: In zehn Tagen soll er um zehn neue Mitglieder wachsen

Unterbaldingen (sgn) Laurentius Baumann, Vorsitzender des Gesangvereins Unterbaldingen, ist es erst: Innerhalb von zehn Tagen sollen zehn neue Mitglieder zum Verein finden. Das Vorhaben wurde vom wiedergewählten Vorsitzenden initiiert, der während der Jahresversammlung am Samstag deutlich machte, dass die Sänger dringend Nachwuchs brauchen. Außerdem sucht der Gesangverein immer noch eine Dirigentin, da Paula Jacobs Fernández nach dem beruflich bedingten Ausscheiden von Stefanie Egge als Dirigentin auch nur übergangsweise aushilft.

Die forcierte Mitgliedersuche ist dadurch bedingt, dass sich im Rahmen des Dirigentenwechsels im vergangenen Jahr gleichzeitig sechs Sänger aus der Reihe der aktiven Sänger verabschiedet haben, womit deren Zahl auf 23 schrumpfte. Mit Flyern und von Haus zu Haus gehend wolle er neue Mitglieder akquirieren, so Baumann. Auch Projektsänger wären natürlich sehr willkommen.

Was eine neue Dirigentin angehe, erhoffe er sich vom Probedirigat am gestrigen Montag ein positives Ergebnis, so Baumann. Er habe per Zufall eine Studentin aus Trossingen getroffen, die in Schwenningen beheimatet ist und gerade auf der Suche nach einem Chor sei. Auch habe eine zweite Dirigentin ihr Interesse bekundet.

Der Chor habe während der Zusammenarbeit mit Stefanie Egge sein Niveau deutlich angehoben. "Der Chor singt auf sehr hohem Niveau", sagte Ortsvorsteher Jürgen Schwarz, der sich eine "musikalische Beurteilung" erlaubte. Dieses Niveau wurde auch von Jacobs Fernández gelobt, die besonders die Offenheit der Sänger für fremdsprachige Stücke und ungewöhnliche Übungen hervorhob.

Die Wahlen verliefen problemlos: Baumann wollte sich erst nur für ein Jahr zur Wiederwahl stellen, machte dann aber doch zwei Jahre daraus. Neue Kassiererin ist Stephanie Lange, neue Beisitzerin Anja Biniasz. Sie betreut insbesondere die Internetseite des Vereins. Als Beiräte wurden Reinhard Michalek und Norbert Kuttruff bestätigt.