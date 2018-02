Bad Dürrheim Gesangverein Unterbaldingen ist weiterhin auf Dirigentensuche

Der Gesangverein findet keine musikalische Leitung. Die Übergangsdirigentin bleibt noch bis in den Sommer.

Der Gesangverein Unterbaldingen ist immer noch auf der Suche nach einer neuen musikalischen Leitung. Mit zwei Kandidaten, die der Gesangverein im Auge hatte, hat es leider nicht geklappt. Doch Vorsitzender Laurentius Baumann ist guter Dinge. "Wir haben ja noch etwas Zeit", sagter er. Übergangsdirigentin Paula Jacobs Fernández wird den Chor noch bis zu den Sommerferien leiten. Auf den Herbst hin wird es allerdings ernst.

Dass der Chor nach einem Jahr schon wieder eine neue Dirigentin oder einen neuen Dirigenten sucht, hat einen einfachen Grund. Es liegt daran, dass die junge Dirigentin nach den Sommerferien an einen neuen Studienplatz wechseln wird. Paula Jacobs Fernández studiert gerade an der Musikhochschule in Trossingen und sprang auf Vermittlung der vorherigen Dirigentin Stefanie Egge ein. Es war von vornherein klar, dass sie lediglich übergangsweise als musikalische Leiterin tätig sein wird. Baumann: "Wenn die Studenten in Trossingen fertig sind und weiter studieren, dann gehen sie halt weg." Da hänge man zwar irgendwie immer ein bisschen in der Luft. "So ist das Leben halt. Ich sehe als Vorsitzender die Dirigentensuche einfach als eine Herausforderung, die ich im Rahmen meiner Tätigkeit zu bewältigen habe." Paula Jacobs Fernández wird ihr Studium künftig in Freiburg fortsetzen.

Es ist gang und gäbe, dass Studenten der Musikhochschule im Rahmen ihres Studiums das Dirigat in einem Chor übernehmen. Auch Stefanie Egge kam so zum Gesangverein Unterbaldingen. "Stefanie war ein Glücksfall für uns", sagt Laurin Baumann. Sie studierte an der Musikhochschule für ihr Lehramt Musik und leitete den Gesangverein sechs Jahre, bis sie eben berufsbedingt den Wohnort wechselte. Man könne nicht verallgemeinern, ob es besser ist, einen – vielleicht auch professionellen Dirigenten – viele Jahre zu haben, oder eher nicht. "Jeder Dirigent bringt seine Vorstellungen mit und hinterlässt seine Handschrift", so Baumann. Da müsse natürlich auch die Chemie stimmen. Davon abgesehen könne ein Dirigentenwechsel nach ein paar Jahren auch Vorteile haben, weil man sich dadurch wieder auf andere Art und Weise weiterentwickele, man sich anpassen muss. Mit Stefanie Egge hat der Unterbaldinger Chor riesige Entwicklungsschritte gemacht, wie man es bei den Konzerten hören konnte. Der Gesangverein begeisterte unter anderem mit Aufführungen aus Phantom der Oper und Nabucco. "Aber man lernt von jedem, auch wenn er nur ein Jahr da ist", bekräftigt Baumann.

Wie findet nun ein Chor einen neuen Dirigenten? "Wir suchen zum Beispiel per Inserat im Blättle des Badischen Chorverbandes", erklärt Laurentius Baumann. Außerdem hätte man in Trossingen an der Musikhochschule einen Aushang angebracht. Auch auf der Homepage des Vereins findet sich ein Hinweis auf die Dirigentensuche und natürlich macht die Mundpropaganda auch einen Teil der Suche aus.

Die Entwicklung bei den Chören ist allgemein schwierig. Landauf und Landab hört man, dass der Nachwuchs ausbleibt. Umso erfreulicher ist, dass die außergewöhnliche Werbeaktion des Gesangvereins zu Beginn des Jahres Erfolg hatte. Es wurden tatsächlich zehn Projektsänger gefunden. Sie verstärken den Chor beim nächsten Kirchenkonzert am am Sonntag, 29. April. Seinen nächsten Auftritt hat der Chor am Samstag, 24. März, in Mundelfingen. Und wer weiß, vielleicht bleibt von den Projektsängern ja doch der eine oder andere dauerhaft dabei.