Bad Dürrheim Geringes Interesse an Glasfaser in der Bad Dürrheimer Kernstadt: Nur 79 Haushalte wollen Highspeed-Internet

Breitbandausbau, Flurneuordnung und der Bau eines Radweges von Biesingen in die Kernstadt, das alles waren Themen der jüngsten Gemeinderatssitzung. In letzterem Punkt war sich der Rat uneinig.

Irma-Abriss stockt

Zu den Schöffen für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 wurden Monika Link, Susanne Kammerer, Holger Dittmar, Hartmut Haller, Alexander Berger, Volker Stadler und Armin Wehrle einstimmig gewählt.

Am 8. Juni ab 19 Uhr will die Verwaltung Bürger über die Planung zum neuen Wasserwerk mit Enthärtungsanlage informieren. Die Veranstaltung findet in der Osterberghalle in Öfingen statt.

Seit einigen Tagen ruhen die Abrissarbeiten auf dem Irma-Areal. Bürgermeister Klumpp konnte mit dem Investor nicht klären, warum die Baustelle still stehe. Es soll zeitnah weitergehen. Auch dem SÜDKURIER gegenüber tätigte Casim Ucucu keine Aussage. Zur Machbarkeitsstudie, die nun vorliegt, war von seiner Seite bis Redaktionsschluss nichts zu erfahren.