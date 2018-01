Bad Dürrheim Für jeden Geschmack ein passendes Kostüm

Die Kleiderkammer der Narrenzunft Bad Dürrheim hat wieder geöffnet und bietet eine enorme Auswahl

Bad Dürrheim (bim/sgn) Längst ist sie kein Geheimtipp mehr, zieht Gäste auch weit außerhalb des Stadt an: In der Kleiderkammer der Narrenzunft Bad Dürrheim im Haus des Bürgers hängen rund 400 verschiedene Fasnet-Kostüme, die von jedem ausgeliehen werden können.

In erster Linie liegt dies natürlich an der fachkundigen Betreuung der Zunftwieber. Sie haben die unendlichen Reihen an Kleiderstangen voller Kostüme im Blick, die im Dachgeschoss über dem Herzogin-Luise-Saal aufbewahrt werden. Alles, was in der Kleiderkammer hängt, stammt nämlich auch von den Auftritten der Zunftwieber und der Narrenzunft. Und so lassen sich etwa zwischen Hühner-, Hexen- und Bienenkostümen auch liebenswerte Accessoires wie Nasenklammern, Hüte, Westen und Perücken finden, sogar große Blumentöpfe von einem der Auftritte der Zunftwieber sind noch zu haben.

Vor rund 20 Jahren haben die Wieber die Idee der Kleiderkammer geboren. Dass sie damit einen Nerv trafen, ist während der Saison jeden Freitag zu erkennen: Wenn sich schon Menschengruppen vor dem Haus des Bürgers einfinden, lange bevor die Kammer geöffnet hat.

Die Kleiderkammer der Narrenzunft im Haus des Bürgers, Salinenstraße 14, ist jeden Freitag von 18 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.