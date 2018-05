Bad Dürrheim Feuerwehren in Oberbaldingen feiern Jubiläum

Festprogramm am 2. und 3. Juni

Mehr Sicherheit für Leib und Leben und für Haus und Hof, so lautete das Ziel von 90 jungen Männern, die vor 150 Jahren die Freiwillige Feuerwehr in Oberbaldingen gründeten. Die politischen Verhältnisse waren 1868 stabil, Gewerbebetriebe und die Industrie befanden sich im Aufwind. Mit einem Festwochenende am ersten Juniwochenende will die Wehr der Gründung gedenken.

Die Gründung wirbelte damals den Ort ganz schön durcheinander. Die Gemeinde beschaffte eine Spritze mit Saug- und Druckkessel, einige Leitern und 50 Meter Schlauchmaterial. Außerdem wurde von der Gemeinde ein Schuppen für die Leitern in der Dorfstraße gebaut. Aus Tiefbrunnen der Bürger sowie aus der Kötach und dem Bahngraben wurde Wasser entnommen. Junge Frauen transportieren es mit Lederkübeln an Ort und Stelle. "Wasser war früher das Problem Nummer eins, der Transport musste mit Menschenkraft gewährleistet werden", sagt Volker Heppler, der die Wehr seit 2005 leitet. Heute, wo das Gut in großer Menge zur Verfügung stehe, versuche man den Einsatz der Umwelt zuliebe so weit es geht, zurückzufahren.

Während des Ersten Weltkrieges war die Mannschaft stark dezimiert und erholte sich in den Jahren danach nur langsam. Die Brandbekämpfung wurde durch den Bau der Wasserleitung im Jahr 1936 erheblich verbessert. Während des Zweiten Weltkrieges standen nur noch neun Männer zur Verfügung. Sie erhielten von Frauen und Jugendlichen Unterstützung. Die Feuerwehr errang sich in den 1950er Jahren ihr Ansehen im Kreis der benachbarten Verbände zurück. Im Jahr 1955 konnte ein Motorspritzenanhänger erworben werden, gefolgt von einer Tragkraftspritze. Schlauchmaterial wurde ergänzt, die Uniformen ausgetauscht und das Feuerwehrgerätehaus ausgebaut.

1968 wurde das 100-jährige Bestehen mit einem Festumzug gefeiert. Mitte der 1980er Jahre plagte die Feuerwehr der Nachwuchsmangel, doch 1991 ging es mit dem Umbau des Feuerwehrgerätehauses wieder aufwärts. Das Dach wurde in Eigenleistung abgedeckt. Im Juni 1993 konnte die Feuerwehr ihr 125-jähriges Jubiläum feiern. Zehn Jahre später, im Jahr 2003, feierte die Feuerwehr ihr erstes Sommerfest, das jedes Jahr im August veranstaltet wird.

Helmut Montel leitete die Oberbaldinger Feuerwehr bis ins Jahr 2005 und gab sein Amt an Volker Heppler ab. Zusammen mit Kurt Messner als seinem Stellvertreter, leitet Heppler die Wehr bis heute. Im August 2008 bekam sie ein neues Fahrzeug und einen Anbau an das Gerätehaus. Die neue Unterkunft schloss die Lücke zwischen Feuerwehrgerätehaus und Rathaus.

Jugend schließt sich zusammen

Ebenfalls 2008 gründete sich die Jugendfeuerwehr Oberbaldingen. Bernd Räffle und Peter Kleinhans erklärten sich bereit, das Amt des Jugendwarts zu übernehmen. Bereits im Oktober 2008 richtete die Jugendfeuerwehr am Gerätehaus Oberbaldingen ihren ersten Familientag mit den Jugendfeuerwehren Bad Dürrheim, Tuningen und Brigachtal aus.

Die Jugendfeuerwehr Oberbaldingen wurde im Jahr 2016 in Jugendfeuerwehr Ostbaar umbenannt. Jugendliche aus Öfingen, Biesingen, Sunthausen und Oberbaldingen treffen sich jeden Montag zum Proben. "Der Verbund ist eine gute Sache", betont Heppler. Gerade, dass Kinder und Jugendliche von zehn bis 17 Jahren zusammen agieren, käme gut an. Jedes Jahr können ein oder zwei Jugendliche in die aktive Mannschaft übernommen werden. 18 Jugendliche sind derzeit aktiv. Geleitet wird die Wehr von Bernd Räffle, Manuel Vosseler und Philipp Kohler.