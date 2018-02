Bad Dürrheim Fasnet in Bad Dürrheim: Das sind die Herren der Narrenbäume

Hermann Bury und Karsten Moschko wissen, was eine Fichte zu einem Narrenbaum macht

Bad Dürrheim (bim) Noch sieht der Baum, der irgendwo in einem Waldstück in der Nähe der Klinik Hüttenbühl liegt, wie irgendeine Fichte aus. Zumindest für einen Laien. Denn Hermann Bury und Karsten Moschko, beide Sieder in der Narrenzunft Bad Dürrheim, sehen das närrische Potenzial, das in dem Baum steckt.

"Hoch muss er sein", sagt Bury, während Moschko seinen Meterstab aus einer Tasche seiner Arbeitshose zieht und den Baum der ganzen Länge nach abläuft. "25 Meter", ruft er dann, als er dessen Ende erreicht hat. Das erste Kriterium erfüllt die Fichte also schon einmal. "Außerdem muss er schlank und gerade sein", sagt Moschko, während er sich wieder dem Baumwipfel nähert, den Bury nachdenklich betrachtet. Denn offenbar beim Fällen ist die Spitze des Baumes gebrochen. "Da machen wir eben eine andere drauf", sagt Bury, Moschko nickt. Ein Ausschlusskriterium sei das für einen Narrenbaum nämlich nicht.

Seit gut zehn Jahren schon sind die beiden Männer für den Narrenbaum zuständig. Heißt: Sie suchen mit dem Förster ein passendes Exemplar aus, sobald es gefällt ist, entfernen sie den unteren Teil der Äste. Die beiden Salzsieder sind vom Fach: Karsten Moschko ist als Zimmermann die Arbeit mit Holz gewohnt, beide besitzen zudem den Motorsägenschein, kennen die Sicherheitsregeln im Wald. "Sonst dürften wir das auch nicht einfach machen", sagt Hermann Bury.

"Am Schmotzigen in der Früh holen dann 25 Mann den Baum aus dem Wald", sagt Moschko. Traditionell ist das natürlich immer die Aufgabe der Salzsieder. "Man kann sagen, dass sie deswegen gegründet wurden." Bevor der Baum dann aber auf den Rathausplatz kommt, gibt es erst mal Frühstück für die Sieder in der Klinik Hüttenbühl.

27 Meter war der höchste Baum, den sie jemals aufgestellt haben. "Und 24 Meter war der kürzeste", sagt Kasten Moschko. Das war zum Beispiel im vergangenen Jahr der Fall. Und zu allem Unglück musste der Baum wegen Windböen dann auch noch auf 19 Meter gekürzt werden. Währenddessen spielte das Blasorchester den Trauermarsch. "Sowas tut einem schon sehr leid, das ist richtig schlimm", sagt Bury und schaut auf den diesjährigen Narrenbaum, der zu seinen Füßen auf dem Waldboden liegt. Auf dass er seine Länge an dieser Fasnet behalten darf.

Narrenbaumstellen am Schmotzigen Donnerstag, 8. Februar, 11.30 Uhr, Rathausplatz