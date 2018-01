In Unterbaldingen sind die Schweine los.

Die Tigerschweine ließen am Wochenende mit dem Musikverein die Sau raus. Ungeduldig warteten schon am Freitag die kleinen Tigerschweine auf ihre Befreiung. Und es gab auch eine Neu-Aufnahme: Regina Schacherer gehört, treu dem Eid, für immer und ewig zu den Tigernarrenschweinen.