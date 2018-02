Bad Dürrheim Fasnet-Selfie: Auf geht's zur Fasnet

Michael Damar von der Narrenzunft Kötach-Buur Sunthausen macht sich mit seinem Sohn auf den Weg zum Abstauben

Vom Fasnetsgeist geküsst machte sich Michael Damar von der Narrenzunft Kötach-Buur Sunthausen mit seinem Sohn am Wochenende auf den Weg zum Abstauben. Davon schickte er uns diesen schönen Schnappschuss. Ganz gleich ob vom Feiern, Üben, Vorbereiten, vom Umzug oder Ball, ob vor oder hinter den Kulissen, ob Narr, Viech oder Hexe: Wir sammeln eure schönsten Selfies und bringen sie die ganze Fasnet über ins Blatt oder posten sie auf Facebook. Schickt eure Fasnet-Selfies einfach per E-Mail an villingen.redaktion@suedkurier.de.