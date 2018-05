Bad Dürrheim ELR-Budget ist bald aufgebraucht

1,4 Millionen Euro der ELR-Fördermittel sind bereits projektiert, momentan stehen noch etwa 600 000 für zur Verfügung

Bad Dürrheim (sgn) Die erste Sitzung dieses Jahres nahm das ELR-Forum zum Anlass einmal aufzuzeigen, wo die Stadt als ELR-Schwerpunktgemeinde steht. "Vom dem zur Verfügung stehenden Gesamtbudget über zwei Millionen Euro sind etwa 1,4 Millionen bereits projektiert", erklärt Hauptamtsleiter Markus Stein und zwar für kommunale Maßnahmen und private Projekte dritter Personen. Momentan stünden noch etwa 600 000 Euro zur Verfügung. Hiervon seien aber schon 220 000 Euro konkreter projektiert. Das heiße, so Stein, dass Bauherren schon konkrete Vorstellungen geäußert hätten aus denen Projektanträge entwickelt werden können. Das Programm laufe noch bis 2021, also könnten formal noch Anträge bis 2020 gestellt werden. Rückläufer aus bereits bewilligten Geldern kämen wieder in den Topf.

Früher ausgearbeitete Richtlinien, die als "Leitplanke" bei der Antragstellung fungiert hätten, müssen überarbeitet werden. Stein: "Inhaltlich neuer und zeitgemäßer." Zum einen, weil nach heutigem Stand eine Überzeichnung des Programms bereits absehbar sei und später eingehende Anträge nach objektiv nachvollziehbaren Kriterien die Möglichkeit zur Förderung bekommen sollen statt nach dem "Windhundprinzip" vorzugehen und zum anderen, weil aufgrund der kürzlich entfachten Diskussion mit neuen Instrumenten bei Bauherren das Bewusstsein für die Ortsbildgestaltung geweckt werden soll. In die Ausarbeitung neuer Empfehlungen sollen die Bürgerschaft und externer Fachverstand einbezogen werden. Es gehe um die Einleitung eines Prozesses, so der Hauptamtsleiter, nicht um das Vorweggreifen einzelner Instrumente. In der nächsten Forumssitzung am Mittwoch, 25. Juli, um 19 Uhr, im Rathaus Sunthausen sollen die Umsetzungen vorgestellt werden.