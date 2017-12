Bad Dürrheim Dieses Bad Dürrheimer Werk wurde dem deutschen und dem französischen Präsidenten überreicht

Sigrid Schwamberger hat zehn Jahre Arbeit in ihr Werk investiert – doch das hat sich gelohnt...

Bad Dürrheim – Manchmal habe sie das Gefühl, dass sie dort oben nicht alleine sei, verrät die Bad Dürrheimerin Sigrid Schwamberger. Dann schaudert es sie. Dort oben, das ist der Hartmannswillerkopf, früher Hartmannsweilerkopf genannt, in den Vogesen im Osten Frankreichs. Sigrid Schwamberger liebt die Vogesen als Wanderziel. Der Hartmannswillerkopf hat sie dabei so fasziniert, dass sie ihn kartografiert hat.

Zehn Jahre hat sie dafür gebraucht und modernste Mittel zur Vermessung eingesetzt, wie GPS-Ortung und Kartografie-Software. 2005 fing sie an, 2014 war sie damit fertig, genau hundert Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges. Am 3. August 2014, dem hundertsten Jahrestag der Kriegserklärung Deutschlands an Frankreich, legten der damalige Bundespräsident Joachim Gauck und der damalige französische Präsident François Hollande den Grundstein für das „Abri-Mémoire“, die Gedenkstätte. Am 10. November dieses Jahres wurde ihre Karte bei der Einweihung des „Abri-Mémoire“ offiziell an den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und den französischen Präsidenten Emanuel Macron übergeben. „Das war ein tolles Erlebnis.“

„Menschenfresser“ oder „Berg des Todes“ wird die Bergkuppe auch genannt. 30 000 Soldaten, Franzosen wie auch Deutsche, fanden dort während des Ersten Weltkrieges den Tod, doppelt so viele wurden verletzt. Heiß umkämpft, war der Hartmannswillerkopf zum Schluss von den Geschossen kahlgefegt. Heute, 104 Jahre später, sind diese Spuren oberflächlich getilgt, die Pflanzen und Bäume wieder nachgewachsen. „Es ist erstaunlich, was die Natur fertigbringt“, sagt Sigrid Schwamberger. Der Boden sei trotzdem noch kontaminiert.

Ein Zeugnis davon würden die Bäume geben, die auf eine ganz spezielle Art mehrstämmig wachsen. „Sogenannte Beschussbäume“, erklärt sie. Auch heute noch sieht man die Überreste der Auseinandersetzung am Berg entlang des Frontverlaufes und findet Geschossreste. Der Berg ist vollständig unterhöhlt, unter der Erde könnte man theoretisch kilometerweit gehen. Ungefähr 6000 Untertstände sind noch erhalten und 90 Kilometer Schützengräben. Die unterirdischen Gänge sind gesperrt, es wäre zu gefährlich hinabzusteigen.

Sie sei immer schon gern da oben gewandert und hätte dann angefangen einen kleinen Bereich zu kartografieren, sagt die technische Sachbearbeiterin. Irgendwann sei sie über einen Freund an eine historische Karte gekommen und wollte wissen, was es da noch gibt. Zehn Quadratkilometer hat die 50-Jährige im Laufe der Zeit erfasst und somit die aktuellste und genaueste Karte erstellt. „Das war eine echte Sisyphus-Arbeit“, erinnert sich Schwamberger und lacht. Unterstützt wurde sie von Johannes Weitzel, dem stellvertretenden Ortsvorsteher der Gemeinde Hügelheim.

Die Faszination des Hartmannswillerkopfes hat die Dürrheimerin noch lange nicht losgelassen. Es gebe noch so viel zu erkunden da oben, sagt sie. Vor drei Jahren wurde dort ein historischer Pfad angelegt mit 45 Tafeln in drei Sprachen. Sigrid Schwamberger macht auch Führungen auf dem Berg. Im Zuge ihrer Arbeit hat sie auch begonnen aus der Sütterlin-Schrift zu übersetzen: Sie war auf der Suche nach Dokumenten aus dem Krieg und bekam viele Feldpostbriefe zu lesen, erlernte dafür die Schrift. Und die jeweiligen Familien freuten sich, dass sie dabei etwas über ihre Vorfahren erfuhren. 200 Briefe aus Mühlhouse müsse sie noch übertragen. Eine ehrenamtliche Arbeit, die ihr viel Spaß mache, manchmal auch sehr berühre. Langweilig werde ihr also nicht, schmunzelt die zertifizierte Wanderführerin, deren Anliegen es ist, den Menschen diesen Ort etwas näher zu bingen.

Hartmannswillerkopf

Der Hartmannswillerkopf liegt in den südlichen Vogesen (Frankreich) und ist 957 Meter hoch. Aufgrund seiner strategischen Lage war der Berg im Ersten Weltkrieg erbittert umkämpft. Die Kämpfe begannen am 31. Dezember 1914 und kosteten 30 000 Menschen das Leben. Durch die freie Sicht waren vom Schwarzwald aus nachts die Gefechtsfeuer zu sehen. Die Gedenkstätte "Abri-Mémorial" gilt als Zeichen deutsch-französischer Aussöhung.