Bad Dürrheim Diese Möglichkeiten soll die Nachbarschaftshilfe bieten

Bad Dürrheim – Am Anfang war es eine fixe Idee des Öfingers Erwin Nopper. Dann fand er Mitstreiter, die mit ihm für Nachbarschaftshilfe in der Kernstadt, insbesondere aber auch in den Ortsteilen warben. Und nach weniger als einem Jahr steht die Gruppe nun schon vor der Gründung ihres Trägervereins "Hilfe mit Herz und Hand – Generationen verbinden, Hilfe finden". Diese Eckpunkte stehen bislang fest:

Bezahlung: "Wenn die Nachbarschaftshilfe eine verbindliche Säule werden soll, kann dies nicht ohne Gegenleistung erfolgen", sagt Erwin Nopper. Denn viele hätten Hemmungen, Hilfe von Fremden anzunehmen, erst recht gratis. Eine Gegenleistung könne natürlich einerseits dadurch erfolgen, indem zwei passionierte Schachspieler durch das Netzwerk der Nachbarschaftshilfe zusammenkommen, die schon lange einen Spielpartner suchen: Beide kämen so auf ihre Kosten. In erster Linie soll die Gegenleistung aber finanziell sein.

"Wie viel eine Leistung kosten soll, das haben wir noch nicht beschlossen", sagt Nopper. Die Gruppe orientiere sich dabei an anderen Vereinen, dabei sei es üblich, dass Hilfesuchende etwa 11 Euro zahlen. 9,50 Euro davon bekommt dann der Helfer, mit dem Rest wird eine Rücklage für den Verein aufgebaut. "Schulungen für die Helfer sind teuer", zählt Nopper die Verwendungsmöglichkeiten für die Rücklagen auf. Aber auch die Versicherung für Helfer müsse so finanziert werden.

Und: "Wir arbeiten gerade an unserer Anerkennung", sagt Nopper. Heißt: Die Mitglieder engagieren sich dafür, dass der Verein von der Pflegekasse anerkannt wird. Seit vergangenem Jahr zahlt diese nämlich bis zu 125 Euro für begleitende Dienstleistungen, die über die Pflege hinaus gehen.

Angebote: Unter anderem Unterstützung und Betreuung im Haushalt, Hilfe bei Besorgungen und Einkäufen, Besuchs- und Begleitdienste, Spaziergänge, Vorlesen und Spielen sollen Angebote sein, die Älteren durch die Nachbarschaftshilfe zur Verfügung gestellt werden. Aber auch die Begleitung von Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, etwa von demenziell veränderten Personen, soll möglich gemacht werden, ebenso Kinderbetreuung und Babysitterdienste bei plötzlich entstehenden kleinen Betreuungslücken oder Arbeiten rund um Wohnung, Haus und Garten sowie kleine Reparaturhilfen sollen ermöglicht werden.

Durch eben solche Dienstleistungen könne der Verein auch über die harten Angebote hinaus viele kleine Verbesserungen in den Gemeinden herbeiführen, sagt Nopper. Dazu zähle etwa das Gefühl, im ländlichen Raum, in der gewohnten Umgebung alt werden zu können, zugleich aber auch helfen zu können, gebraucht zu werden. Das alles führe zu einem sozialen Zusammenwachsen, auch der Teilorte untereinander und mit der Kernstadt. "Es rufen schon Leute an, die Hilfe suchen, oder Dienstleistungen anbieten", sagt Nopper. Längst seien so schon Hilfen vermittelt worden.