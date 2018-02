Bad Dürrheim Dieremer Narrenblättle: Ein närrisches Stück Stadtgeschichte

Wieso das Dieremer Narrenblättle einmal zu Kosten von 2000 Mark geführt hat, verrät Urviecher-Chef und Redaktionsmitglied Matthias Nann

Bad Dürrheim (bim) In diesem Jahr kam alles ein bisschen anders und dann ist auch noch die Saison besonders kurz. So wurde das Dieremer Narrenblättle eine Woche später fertig als üblich. "Jetzt ist es aber endlich in Druck", sagt Urviecher-Chef und Redaktionsmitglied Matthias Nann. Ab Montag, 5. Februar, ist es in einer Auflage von 500 Stück in Sabines Schreibstube, im Gasthaus Krone sowie in den Metzgerein Münsch und Holwegler für zwei Euro zu haben.

Seit bald zehn Jahren schon arbeiten Urviecher und Narrenzunft beim Narrenblättle zusammen. Die zwölfköpfige Redaktion besteht aus Mitgliedern beider Zünfte. "Wir ergänzen uns sehr gut", sagt Nann. Das ganze Jahr über halten sie die Augen und Ohren in der Stadt offen, sind vernetzt, pflegen Kontakte. "Im Oktober haben wir uns zur Stoffsammlung getroffen", sagt er. "Jeder berichtet dann, wovon er gehört hat." Der Urviecher-Chef lacht. "Manchmal sind auch Selbstanzeigen dabei", sagt er und bekennt sich dazu, aus Unachtsamkeit zu hohe Tore an seine Garage angebaut zu haben. "Die sehen jetzt zwar schön aus, gehen aber natürlich nicht mehr auf." Aber es sei nun mal so: "Ein richtiger Narr ist eben der, der auch über sich selbst lachen kann."

Ein Mal hat das aber mit dem Lachen nicht ganz so gut geklappt. "Das hat uns dann 2000 Mark gekostet", erinnert sich Matthias Nann. In den 1990er Jahren – damals brachten die Urviecher noch alleine das Narrenblättle raus, als Konkurrenzblatt zum Blatt der Schorlewieber – habe sich eine Stadträtin in einem Text angegriffen gefühlt. "Das ging dann bis vors Arbeitsgericht." Überregional wurde über den Vorfall berichtet. "Einerseits war das zwar eine gute Werbung für uns. Aber auf die hätten wir auch gut verzichten können."

Klar: Nicht jeder definiert Spaß gleich, erst recht nicht, wenn er auf die eigenen Kosten geht. Was ins Blatt kommt, bespricht die Redaktion daher immer zusammen. "Da kommen auch mal Geschichten zusammen, bei denen wir uns entscheiden, die lieber doch sein zu lassen." Manche Bad Dürrheimer seien auch sehr talentiert darin, mit kuriosen Vorfällen mehrmals in Folge ins Blatt zu kommen. "Wir achten aber schon drauf, dass einer eher nicht gleich wieder rein kommt, wenn er in den Jahren davor mehrmals drin war", sagt Nann.

Über die Jahre kommen so viele amüsante Anekdoten aus dem Stadtgeschehen zusammen. Ein richtiger Schatz, für nachfolgende Generationen, denn so eine Menge authentischer Geschichten hat wohl kaum ein Stadtarchivar parat. "Wir blättern schon mal alte Ausgaben durch", sagt Nann und lacht. "Erst recht, wenn wir uns bei alten Geschichten uneinig sind."