Die große Weihnachtsrettung

Die Schüler der Klasse 2 b retten mit Rentieren einen Sack voller Geschenke

Es war ein verschneiter Tag und der Weihnachtsmann flog mit seinem Rentierschlitten über die Dörfer. Auf dem Schlitten hatte er einen großen Sack mit vielen Geschenken.

Plötzlich stellte der Weihnachtsmann fest, dass in dem Sack ein Loch war. In seinem Sack war ein sehr großes und spitzes Geschenk, welches das Loch verursacht hat. „Aua", rief der Weihnachtsmann. Er hatte sich an dem spitzen Geschenk geschnitten. Es kam wie es kommen musste und ein paar Geschenke fielen von dem Schlitten. Der Weihnachtsmann war sehr traurig. Wie sollten alle Kinder ihre Geschenke bekommen?

Zum Glück hatte er seine Rentiere, die bereit waren ihm zu helfen. Sie flogen runter zur Stadt und suchten mit dem Weihnachtsmann die verlorenen Geschenke. Gott sei Dank fanden sie alle Geschenke und konnten sie zu den Kindern bringen. Alle Kinder waren sehr glücklich an Weihnachten und der Weihnachtsmann war sehr zufrieden.

Die Autoren

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2b der Grund- und Werkrealschule in Bad Dürrheim haben sich Gedanken gemacht: Was würde passieren, wenn dem Weihnachtsmann plötzlich die Geschenke verloren gehen? Das Ergebnis ist diese Geschichte.