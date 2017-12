Bad Dürrheim Die Weihnachtskobolde

Eine Weihnachtsgeschichte wird zum spannenden Klassenprojekt für die Schüler der dritten Klasse an der Ostbaarschule

Es war einmal im tiefen Wald von Bad Dürrheim eine alte Schwarzwaldhütte. Opa Rudolf besuchte die Hütte täglich um nach dem Rechten zu sehen und Nachschub für den Kachelofen zu holen. Er kam gerade durch die Tür gestapft und erschrak ganz fürchterlich. Was waren denn das für riesige Ameisen auf dem ganzen Brennholz. Opa Rudolf dachte er träumt und putzte seine Brille und schaute nochmal, das waren keine Ameisen. Hier stimmte doch was nicht.

Plötzlich hörte er ein leises Piepsen, oh Achtung er stand fast auf einer riesigen Ameise. Vorsichtig nahm er sie hoch und guckte sie sich genauer an. Da hörte Opa Rudolf: „Hilf uns, du hast unser Haus abgerissen und uns eingesperrt.“ Opa Rudolf erkannte, dass auf seiner Handfläche keine Riesenameise saß, sondern ein kleiner Weihnachtskobold. In schickem grünem Gewand mit roter Zipfelmütze und langem weißen Bart. „Was habe ich da?“ fragte sich Opa Rudolf erstaunt.

„Wir sind die Helfer vom Weihnachtsmann, die Weihnachtskobolde.“ piepste das kleine Männlein. Er sagte noch einmal: „Du hast gestern die große Tanne am Waldrand vorne links mit deiner Axt gefällt und somit unser zu Hause abgerissen, jetzt haben wir die ganze Nacht versucht den Weihnachtsmann anzufunken, aber hier sitzen wir im Funkloch. Voller Panik haben wir die ganze Nacht versucht hier raus zu finden, aber keine Chance. Heute ist schon der 20. Dezember, wenn wir nicht bald zum Weihnachtsmann kommen, kann Weihnachten nicht stattfinden- oder glaubst du, dass der Weihnachtsmann und das Christkind alle Geschenke ganz alleine verteilen können? Ohne uns geht das nicht.“

Opa Rudolf war erschüttert. Was hatte er da bloß getan – ohne es zu wissen. Er wollte natürlich nicht schuld sein, wenn seine Enkel Anna und Pelle am Heiligabend traurig unterm Christbaum sitzen würden, weil das Christkind die Geschenke nicht liefern konnte. Außerdem taten ihm die Kobolde, die hier ganz aufgeregt herumwuselten, leid.

Es musste ihm etwas einfallen. Opa Rudolf überlegte und überlegte. Wie konnte er den Kobolden bloß helfen, dass der Weihnachtsmann sie rechtzeitig finden und abholen konnte. Da kam ihm der rettende Gedanke: „Ich bringe euch jetzt alle zurück an den Platz, wo ich die Tanne gefällt habe. Damit der Weihnachtsmann euch findet, obwohl ich die Tanne gefällt habe, schmücken wir an diesem Platz einfach einen anderen Tannenbaum. Wenn der dann im Wald bunt glitzert und funkelt, wird das der Weihnachtsmann bestimmt von Weitem sehen und kann mit seinem Schlitten bei euch landen. Und in der Zwischenzeit mache ich euch einen heißen Punsch und bringe euch ein paar Plätzchen.“

Was für eine tolle Idee! Die Kobolde waren sofort dabei und suchten den Wald nach Eiszapfen und gefrorenen Beeren ab, mit denen sie den Weihnachtsbaum schmücken könnten. In der Zwischenzeit heizte Opa Rudolf den Ofen in der Hütte an und machte den Punsch heiß. Dabei fand er auch noch eine Kiste mit goldenen Weihnachtskugeln und einem großen Stern für die Spitze. Als alles fertig gepackt war, luden sie die Sachen in Opa Rudolfs Jeep und die kleinen Kobolde machten es sich auf dem Beifahrersitz bequem. Am Platz der gefällten Tanne angekommen, machten sich die Kobolde und Opa Rudolf gleich daran die größte Tanne dort zu schmücken. Kurze Zeit später glitzerte und funkelte die Tanne weit durch den Wald. Jetzt musste der Weihnachtsmann sie einfach finden. Die Kobolde und Opa Rudolf machten es sich neben dem Baum bequem und futterten die Plätzchen und tranken den heißen Punsch. Dabei quatschten und lachten sie viel. „Hört mal“, rief auf einmal der kleinste Kobold „ich glaube, ich höre Schlittengeläut.“ Und tatsächlich, als alle gespannt lauschten, hörten sie vom Waldweg her Glöckchen klingeln, die immer lauter wurden. Und schon bog der Weihnachtsmann mit seinem großen Schlitten voll mit Geschenken und den Rentieren um die Ecke. Was für eine große Freude. Der Weihnachtsmann bedankte sich ganz herzlich bei Opa Rudolf dafür, dass er den Kobolden geholfen hatte. Er suchte auch gleich die Geschenke für Anna und Pelle heraus, damit Opa Rudolf sie seinen Enkeln am Weihnachtsabend unter den Baum legen konnte. Opa Rudolf lud die Geschenke in den Jeep und die Kobolde kletterten zum Weihnachtsmann auf den Schlitten. Dann fuhr der Weihnachtsmann los und die Weihnachtskobolde und Opa Rudolf winkten sich zum Abschied fröhlich zu.

Weihnachten war gerettet und Opa Rudolf war sehr erleichtert. Schnell setzte er sich ins Auto und fuhr nach Hause um die Geschenke zu verstecken, damit er seine Enkel damit überraschen konnte.

Die Kobolde, der Weihnachtsmann und das Christkind konnten alle Geschenke rechtzeitig verteilen und so gab es am Heiligabend überall strahlende Kinderaugen.