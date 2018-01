Bad Dürrheim Die Urviecher feiern eine rauschende Ballnacht

Nach wochenlangen Proben klappt die Veranstaltung perfekt. 300 Mitwirkende und 470 Gäste haben viel Spaß im Haus des Bürgers.

Auch wenn Matthias Nann nächtelang alles umtexten musste, tat das dem großen Erfolg des Urviecher-Balls keinen Abbruch. Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr. "Rund 150 Akteure und grad noch einmal so viele Helfer", zählte Schriftführerin Daniela Schwarz auf. Nicht zu vergessen sind die 470 Gäste. Da hat es gebrummt im Haus des Bürgers. Zum Schluss feierten alle begeistert, der Abend war nach wochenlangen Planungen, Vorbereitungen und Proben rundum gelungen.

Er stelle ihn jedes Jahr vor neue Herausforderungen, eröffnete Oberurviech Matthias Nann mit einigen Worten in Richtung Bürgermeister den Ball. Mal liefere der gar kein Material, manchmal viel. Dieses Jahr habe sich der Schultes mit dem Entscheid zum Minara den Gipfel erlaubt und er habe nächtelang alles umschreiben müssen, so Nann weiter. Und dann ging auch schon das Programm los.

Wie ein Uhrwerk arbeiteten alle Helfer zusammen, die meisten sind seit Jahren dabei. Sei es nun in der Küche, wo für das leibliche Wohl geschuftet wurde, über das Servicepersonal bis hin zum Ball-Regisseur Rainer Hall, der total entspannt und sichtlich vergnügt eigentlich mehr vor als hinter der Kulisse zu sehen war. Tja und hinter der Kulisse war einer, der "uns alle wieder auf den Boden holt, wenn's hoch hergeht", wie es Matthias Nann ausdrückte. Er rief Gerd Feiss zu sich auf die Bühne. Der Mann für alles wuppte seinen letzten Urviecher-Ball, er liebäugelt mit dem Ruhestand. "24 Jahre Urviecher-Ball", resümierte Nann, "sind einen Urviecher-Verdienstorden wert". Er überreichte zu diesem auch eine Urviecher-Uhr, damit der Hausmeister wisse, was die Stunde geschlagen hat.

Doch nun zum Programm: Was in der Stadt läuft und nicht läuft, nahmen nach dem Auftritt der Urviecher-Dance-Kids "Nann und Co" als Adventssäckle ins Visier. Die Friedrichstraße – fünf Friseure und drei griechische Restaurants – als Bauruine, die zum Himmel schreit, jeder zweite Laden sei ein Versucherle, die Hobby-Ronaldos des FC Bad Dürrheim boykottierten den Fußball. Die Halbstarken nahmen kein Blatt vor den Mund. "In Bad Dürrheim wird Wasser gepredigt, aber Wein g'soffe, wie soll ein halber Stadtsheriff dem Ganzen Herr werden?"

Ein Höhepunkt jagte den anderen. Zwischen den mitreißenden Tanznummern von den Urviecher-Dancern, den Big-Hegi-Beats, den Urjumpern als Irish Dancers und den Ur-Sisters als "Weather Girls" zeigte sich nach dem Song-Contest der Muselmannä, dass es nur genau das eine, von allen begeistert angestimmte Muselgeister-Lied gibt. Danach sondierten die Kapfwald-Lerchen jamaikanisch die Lage Dürrheims 2040. Die musikalische Pause und das Finale gehörten der Guggenmusik. Bejubelt wurde sowohl der Auftritt der Hättä Lila aus Villingen und der Urviecher-Guggämusik. Dem rauschenden Programm folgte eine ebenso rauschende Nacht.