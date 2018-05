Bad Dürrheim Die Stadt wieder zum Strahlen bringen: Markus Spettel hat einige Punkte auf seiner To-Do-Liste.

Seit 1. Mai fungiert der 37-Jährige als alleiniger Geschäftsführer der Kur und Bäder GmbH. Er findet, dass die Bürger die Attraktivität der Stadt wieder schätzen lernen sollten.

Herr Spettel, wie steht es um die Hierarchien bei der KuBä. Streben sie nach höher,weiter, schneller?

Nein. Wir halten Strukturen und Hierarchien in der Kur- und Bäder GmbH sehr flach. Wir schätzen den kurzen Weg untereinander, die direkte Kommunikation und befinden uns ständig in Veränderung. Beispielsweise wollen wir mit interdisziplinären Teambesprechungen zukünftig noch mehr Austausch und Transparenz für die Mitarbeiter schaffen. Außerdem wollen wir eine neue "Feedback-Kultur" aufbauen.

Als wie innovativ empfinden Sie Bad Dürrheim?

Wir waren in den letzten Jahren innovativ, das beweisen die bisherigen Erfolge und deshalb haben wir heute noch als Gemeinde Modellcharakter. Bad Dürrheim tritt immer wieder als Referenzprojekt in Erscheinung. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns auf den Lorbeeren ausruhen können. Ich denke aber, das wird innerhalb der Stadt teilweise nicht mehr richtig wahrgenommen.

Was meinen Sie damit?

Die Strahlkraft der Stadt wird als sehr gut wahrgenommen. Die Gäste erkennen das meistens, aber die Bürger nicht immer. Es ist so, wie wenn man am Meer wohnt. Man nimmt irgendwann selbst gar nicht mehr wahr, wie schön es dort ist. Ich denke, dass wir herausgefordert sind, diese Strahlkraft auch deutlicher im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern. Wir hatten in der vergangenen Zeit viele kontroverse Diskussionen, welche die Stadt nach außen in einem unberechtigt schlechten Licht erscheinen ließen. Das muss sich ändern. Wir haben mit der Umsetzung des Konzeptes 2020 viel erreicht. Jetzt ist es Zeit, mit innovativen Ideen das Konzept 2030 fortzuschreiben, gemeinsam festzulegen, wo wir in zehn bis 15 Jahren stehen wollen.

Wie stehen Sie selbst Veränderungen gegenüber?

Ich persönlich finde es wichtig, von Zeit zu Zeit Denkweisen und Strukturen auf den Prüfstand zu stellen. Es ist immer leicht, Veränderungen vorzunehmen, nachdem etwas zusammengebrochen ist. Veränderungen vornehmen, während noch alles gut läuft, ist ungleich schwieriger und hier sehe ich die permanente Herausforderung.

Was steht an konkreten Überlegungen im Raum?

Es gilt, den Aktivitäts- und Erlebniswert für Gäste und Bevölkerung zu erhalten und zu steigern. Das gleiche gilt für das kulturelle Angebot sowie das Engagement der Vereine. Die Liste an dem was zu tun ist, ist lang: Erhaltung des Gesamtbildes der Stadt, die generelle Bettenentwicklung wie zum Beispiel durch das Hotel (Thema seit 1987) neben dem Solemar, die attraktive Entwicklung der Luisenstraße, der Dialog mit den Ortschaften, die Verbindung mit den Kliniken als Imageträger, die Wertschöpfung für die Gewerbetreibenden durch Investitionen und vieles mehr.

Wie entspannen Sie sich und wie gehen Sie mit ihrer Verantwortung um?

Ich genieße die Zeit mit der Familie und Freunden. Ich spiele gerne Tennis. Wichtig, um mit mir im Reinen zu sein, ist für mich die ständige Selbstreflektion. Hierfür baue ich mir bewusst Pausen ein. Was der Umgang mit meiner Verantwortung betrifft, so ist es mein Bestreben, Menschen zu entwickeln, sie vorwärts zu bringen. Das bekommt man auch zurück.

Zur Person

Markus Spettel ist 1980 in Villingen geboren und wuchs in Bad Dürrheim auf. Nach dem Abitur studierte er Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Tourismus in Ravensburg und stieg dann als stellvertretender Marketingleiter bei der Kur und Bäder GmbH ein. Seit 2010 ist er in der Geschäftsleitung tätig. Von 2016 bis 30. April 2018 war er gemeinsam mit Uwe Winter als Geschäftsführer aktiv. Seit 1. Mai 2018 ist der 37-jährige, zweifache Familienvater alleiniger Geschäftsführer. Spettel untersteht das Solemar, das Restaurant Kurhaus, das Minara, das Haus des Gastes und die Kurgärtnerei.