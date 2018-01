Bad Dürrheim Die Realschule am Salinensee hat eine neue Konrektorin

Ruth Schütz-Zacher übernimmt die Stelle. Sie war zuvor im Hauptpersonalrat in Stuttgart tätig.

Mit der Einführung der neuen Konrektorin Ruth Schütz-Zacher am gestrigen Donnerstag endet eine rund einjährige Vakanzzeit. Es habe drei Bewerbungen um diese Stelle gegeben, erklärt Schulleiterin Stefanie Martin. Sie hatte die kommissarische Schulleitung am 1. September 2016, übernommen und wurde im Februar 2017 zur Schulleiterin ernannt. Die Stelle der Konrektorin wurde im Juni freigegeben und im September 2017 ausgeschrieben. Am vergangenen Montag gab dann das Schulamt die frohe Botschaft bekannt.

Danach befragt, warum sie sich in Zeiten, in denen überall händeringend Lehrkräfte gesucht werden, gerade um so eine herausfordernde Stelle beworben habe, erklärt Ruth Schütz-Zacher, dass sie die Entscheidung, Lehrerin zu werden, seinerzeit bewusst getroffen habe. Im Laufe ihrer Tätigkeit im Hauptpersonalrat in Stuttgart habe sie gemerkt, dass ihr der Kontakt zu den Schülern und den Kollegen fehle, sagt die neue Konrektorin.

Außerdem wolle sie ihre durch ein großes Ehrenamt erworbene Leitungserfahrung einbringen und erweitern. "Frau Martin kenne ich bereits von der Schule in St. Georgen, ich kenne die Schule, die Stelle war ausgeschrieben. Da fiel der Entschluss leicht." Sie freue sich auf die neuen Herausforderungen, der Unterricht an der Realschule sei nicht mit dem an einer Gemeinschaftsschule vergleichbar. Neben dem Deutschunterricht gehört zu den Aufgaben der Konrektorin unter anderem die organisatorische Unterstützung der Schulleitung.

An der Realschule am Salinensee werden derzeit 570 Kinder unterrichtet. 40 Lehrer sind an der Schule tätig. Das hört sich vielleicht nach viel an, ist es aber nicht, auch wenn mit der neuen Konrektorin eine Entlastung eintritt. Immer noch helfen drei Lehrer mit 30 Wochenstunden beim Unterricht an der Grund- und Werkrealschule aus. Der Pflichtunterricht sei gesichert, erklärt Stefanie Martin, doch ein krankheitsbedingter Ausfall etwa dürfe nicht passieren. Martin: "Dann wirds eng." Lehrermangel sei aufgrund der geringeren Besoldung aber eher an den Grundschulen ein Problem und weniger an den Realschulen.

"Es bestehen seitens der Stadt definitiv keine Pläne, die Realschule zu erweitern", erklärt Hauptamtsleiter Markus Stein auf die teilweise Vierzügigkeit der Schule angesprochen. Die Stadt beobachte die Entwicklung der Realschule sehr genau, diese solle sich konsequent fortsetzen. Digitalisierung, Inklusion, weitere Vernetzung mit der Öffentlichkeit und Umgebung und das Problem der Arbeitsdichte seien aktuell vorherrschende Themen. "Grundsätzlich soll es bei der Dreizügigkeit bleiben", erklären Markus Stein und Stefanie Martin. "Das macht den Charme der Schule aus", sagt Schulleiterin Martin. Die Größe der Schule als zentrale und örtliche Schule sei für die Stadt stimmig, ergänzt der Hauptamtsleiter.

Vorrangig werden Kinder aus Bad Dürrheim, den Ortsteilen und Tuningen angenommen, dann erst Kinder aus der Umgebung. Daraus resultiere auch die Vierzügigkeit der sechsten und siebten Klassen. Diese sei nicht durch Schüler von außerhalb, sondern durch Dürrheimer Schüler bedingt. Vor zwei Jahren mussten Schüler abgewiesen werden, im vergangenen Jahr konnten alle angemeldeten Schüler angenommen werden. Die gegenwärtigen Kleinkinderzahlen lassen auch keinen Bedarf für eine Vierzügigkeit erkennen. Auch an der Grund- und Werkrealschule seien die Schülerzahlen stabil.

Ab diesem Jahr werde wieder die Grundschulempfehlung eingeführt, kündigt Stefanie Martin an. Diese sei zwar nicht bindend, müsse aber wieder bei der Anmeldung vorgelegt werden und erleichtere den Einstieg in die Beratung. Anmeldungen bei der Realschule sind ab kommendem März möglich.

Zur Person

Ruth Schütz-Zacher ist in Stuttgart geboren und im Raum Stuttgart aufgewachsen. Die 37-Jährige lebt in Donaueschingen, ist verheiratet und Mutter von drei Kindern. Sie unterrichtet Deutsch und Biologie. Ruth Schütz-Zacher unterrichtete an der Schule in St. Georgen, war von 2009 bis 2014 Lehrerin an der Realschule am Salinensee, danach ein Jahr an der Lucian-Reich-Schule in Hüfingen und anschließend hauptamtlich im Vorstand des Hauptpersonalrates, der dem Kultusministerium angegliedert ist, in Stuttgart tätig. (sgn)