Bad Dürrheim Die Dieremer Johlis: Eine Schnapsidee wird 50 Jahre alt

Sie gehören zu den bestangezogensten Herren auf der Dieremer Fasnet: Die Johlis werden in diesem Jahr 50 Jahre alt.

Bad Dürrheim – Der Schnaps war es. Nicht wenige Male werden gute Ideen eben in Schnaps- oder Weinlaune geboren. Eine der an einem solchen Abend geborenen Ideen der Narrenzunft Bad Dürrheim feiert nun ihr 50-jähriges Bestehen: die Dieremer Johlis. Auslösender Funke war seinerzeit die Bemerkung von Dorothea Dierschke, eine Flasche Schnaps zu spenden, wenn "emol biem Zunftball e paar singe täte".

Es geschah nach der Fastnacht anno 1967, so die Chronik. Die damals noch wenigen Aktiven der Narrenzunft Bad Dürrheim saßen beim Heringsessen im Gasthaus Engel, ließen die gerade abgelaufene Fasnet Revue passieren und überlegten, was man im nächsten Jahr besser machen könnte. Die einhellige Meinung sei gewesen, dass ein noch gefälligeres Programm für den Zunftball auf die Beine gestellt werden müsse. Im Verlauf der Unterhaltung hätte "s'Rauhe Dorle" – Dorothea Dierschke – diese Ankündigung gemacht.

Einige Viertele guten badischen Weins später, habe Walter Schmieder leichtsinnigerweise versprochen, bis zur nächsten Fasnet eine kleine Gesangsgruppe auf die Beine zu stellen, so die Chronik weiter. Den gewünschten Ziehorgelspieler habe er nicht gefunden, doch Werner Elsäßer habe sich bereit erklärt, die Gruppe mit der Gitarre zu begleiten. Weiter stellten sich Herbert Schmieder, Narrenrat Willi Rauh und Kurt Hägele zur Verfügung. Als tragende Stimme konnte Waldemar Ansorge gewonnen werden.

Nun galt es noch, einen Namen für die Gruppe zu finden. Man wollte nicht hochtrabend klingen, aber auch nicht gerade als Fasnetsgruppe daherkommen. So kam Walter Schmieder auf den Namen "Johlis", abgeleitet vom alemannischen "Johlen", was soviel wie schreien bedeutet. Damit sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass es sich rein um Fasnetssänger handelt und nicht etwa um Konkurrenz für Gesangvereine. Doch jeder sollte wissen, wo die Sänger herkommen und so war schließlich der Name "Dieremer Johlis" geboren.

Nach einigen Jahren und wechselnden Probeorten, wie im alten Anwesen Sieger, die ehemalige Glaserei Isele und sogar im Haus der Dürrheimer Mineralbrunnen, wurden die Johlis schließlich im Pfadfinderheim heimisch, wo seit 1992 die Proben stattfinden. Davor gelang es Schmieder 1978 noch, den Akkordeonspieler Guido Kimmich zum Mitmachen zu bewegen und schließlich vervollständigte ein Bass die Instrumentalbegleitung der Gruppe. 1990 wurde Hans-Werner Bruch der Nachfolger von Walter Schmieder als Johli-Boss. 1998 ging das Amt an Hartmut Rothfuß über, der heute noch die Johlis leitet.

Ihr Markenzeichen ist der edle Zwirn. Die Johlis treten unverändert stets in schwarzer Hose, Weste, Zylinder und mit Gehstock in der Hand auf. Fein, wenn auch natürlich unverhohlen ironisch, ist auch immer die Ausdrucksweise der Johlis. Ihren Altersdurchschnitt konnten die Herren 2014 durch die drei Neuzugänge Benedikt Martin, Maximilian Fritz und Alexander Lieb drastisch senken und gleichzeitig die Mitgliederstärke auf elf Sänger anheben.

Die Texte sind meistens eine Gemeinschaftsproduktion, als Haupttexter fungieren Wolfgang Reichmann, Jürgen Rauch und Bernd Schmieder. So mancher Ohrwurm kam zustande, auch sich selbst nehmen die Johlis gern mal auf den Arm, fast schon legendär ist das Stück "Balla-Balla", dass auf dem Zunftball jeder gerne mitsingt.

Unterm Jahr gibt es eigentlich keine offiziellen Auftritte, die Johlis singen höchstens bei Geburtstagen der eigenen Leute oder verdienten Mitgliedern der Narrenzunft. So war der letzte Auftritt bei Bürgermeister Walter Klumpp zu Hause, im Wohnzimmer, zu dessen 60. Geburtstag im Dezember. Ein Mal monatlich treffen sich die Bänkeleliedsänger zum Stammtisch, sie machen einen Jahresausflug, ein Sommerfest und auch eine Weihnachtsfeier. Und spätestens jetzt, in der Saison, kann man der kompletten Truppe vereint begegnen: Jürgen Rauch, Erich "Tschink" Lutzeier, Johliboss Hartmut "Hartelo" Rothfuß, Joachim "Mille" Müller, Bernd Schmieder, Adolf "Asbach" Fischerkeller, Wolfgang "Richi" Reichmann, Volker Martin, Benedikt "Bene" Martin, Maximilian "Fritzle" Fritz und Alexander Lieb.

Die Jubilarsgruppen

Im Sommer findet ein Sommerfest der Narrenzunft anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Johlis und des Fanfarenzuges mit befreundeten Fanfarenzügen und Johli-Gruppen aus nah und fern statt. Ob das Fest auf dem Rathausplatz oder beim Bohrturm (dem Vereinsheim der Zunft) stattfindet, steht noch nicht fest. Der Zunftball wird am Samstag, 10. Februar, gefeiert.