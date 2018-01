Bad Dürrheim Das Pflege- und Betreuungszentrum Hirschhalde wird 25 Jahre alt

Abkehr vom alten Namen Seniorenresidenz. Im Jubläumsjahr gibt es Änderungen im Pflegeekonzept.

Das Zentrum für Betreuung und Pflege Hirschhalde, ehemals als Seniorenresidenz Hirschhalde geführt, lädt zum Neujahrsempfang und zieht Bilanz über das verstrichene Jahr. Abgesehen von der Namensänderung hat das Pflegehaus ein stabiles Jahr hinter sich, 2018 kommen jedoch spannende Entwicklungen auf die Einrichtung zu.

"Die Anregung zur Namensänderung kam durch den Mutterkonzern Korian. Es passt auch besser als Seniorenresidenz, da das Durchschnittsalter unserer Bewohner nur 63 Jahre ist und wir auch betreutes Wohnen anbieten", so die Einrichtungsleiterin Stefanie Feißt. Der medizinische Dienst der Krankenversicherung attestiert dem Zentrum die Bestnote 1,0 für die Hausführung. Nicht zuletzt deshalb ist ein Pflegeplatz hier so begehrt, die 135 vorhandenen sind voll ausgelastet.

Der steigenden Pflege- und Betreuungsbedarf machte das Anlegen einer Warteliste unumgänglich, sechs Wochen bis drei Monate müssen Anwärter warten. "Besonders erfreut bin ich auch über das Wachstum unseres Heimfürsprechergremiums von zwei auf fünf Personen. Das Sprachrohr der Bewohner ist gestärkt", sagt Feißt.

Ende Januar wird der ambulante Dienst des Pflegezentrums endgültig an den neuen Pflegestützpunkt an der Friedrichstraße ziehen, der dort seit September 2017 seinen Sitz hat. Folglich wird die Fahrzeugflotte mit ihren 13 Mitarbeitern von der Friedrichstraße und dem Scheffelhof aus für die 60 ambulant versorgten Patienten operieren. Grund zur Freude bringt das Jubliläum anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Einrichtung mit sich. Am 21. Juli wird auf dem Areal an der Hirschhalde gefeiert.

Das Jubiläumsjahr verheißt auch Änderungen für das Pflegekonzept. Man möchte künftig seinen Bewohnern eine familiärere Wohnatmosphäre mit kleineren Wohngruppen bieten. Ein Sechs-Jahre-Plan sieht den Abriss des Schwesternhauses vor. Damit soll die Zahl der Pflegeplätze auf 90 reduziert werden. Ein erster Schritt ist eine Plausibilitätsprüfung im März in Zusammenarbeit mit der Heimaufsichtsbehörde des Landratsamts und die Präsentation erster architektonischer Ausgestaltungen.