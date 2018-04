Bad Dürrheim Chaos-Party am Grillplatz

Die öffentliche Anlage war wieder einmal vermüllt und beschädigt, an der Wetterschutzhütte fehlt eine ganze Wand

Bad Dürrheim – Am Sonntag ging Tamara Pfaff spazieren und jetzt ist sie so richtig sauer. Sie sucht auf Facebook Hilfe und will außerdem für das Problem an sich sensibilisieren. Warum? Der öffentliche Grillplatz bei der Dirtbike-Strecke war total vermüllt. Was sie am Sonntag nicht gesehen hat, war, dass an der Wetterschutzhütte die Seitenwand fehlte und der Mülleimer ganz aus der Halterung gerissen war.

„Der Grillplatz ist regelmäßig vermüllt“, berichtet Bauhofleiter Michael Liedtke. Es werde vom Bauhof regelmäßig nach den Wochenenden dort aufgeräumt. Den Mülleimer hätte es schon öfter erwischt, jetzt sei er ganz herausgerissen. An der Wetterschutzhütte fehle jetzt auch die ganze Seitenwand. Die Bauhofmitarbeiter sind alle total frustriert. Sie finden es eine „Sauerei“. Liedtke: „Da macht man etwas Schönes für die Allgemeinheit und manche Leute gehen so damit um.“

„Jetzt brauche ich Eure Hilfe!!!“, postete Tamara Pfaff, die außerdem Vorsitzende des Gewerbevereins ist, zusammen mit den Bildern, so erbost war sie über diesen Anblick. „Unsere Jugend von Bad Dürrheim hat dafür gekämpft, dass wir hier einen wunderschönen Grillplatz bekommen und andere verwüsten ihn“, schreibt sie. Und weiter: „Mir hat es total die Sprache verschlagen. Wer macht denn so was? Vor allen Dingen stand da noch eine viertel volle Flasche Wodka.“ Das sei natürlich „besonders toll“, wenn Kinder auf der Dirtbikestrecke fahren.

Das Ansinnen der Gewerbevereinsvorsitzenden ist, Zeugen zu finden. Wer hat am Wochenende etwas bemerkt, oder welche Eltern wissen, dass sich ihre Jugendlichen am Grillplatz verabredet haben? Pfaff: „Ist es zu viel verlangt, einen Platz so zu verlassen, wie man ihn angetroffen hat?“ Wenn man die Bauhofmitarbeiter hört, wohl schon. Jedenfalls sorgte der Post unter Dürrheimer Bürgern für viel Aufregung und wurde vielfach geteilt.

Primär ging es Tamara Pfaff mit ihrer Suche nicht darum, die Verursacher zu bestrafen, aber darum, das schlechte Gewissen zu wecken. Wenn das in Zukunft größere Ausmaße annehme, werde der Grillplatz wieder abgebaut und dann hat niemand was davon, so ihre Befürchtung. Sie wolle erreichen, dass die Leute vernünftiger werden und den Grillplatz anständig hinterlassen. „Es kann nicht sein, dass der Bauhof jedem hinterherputzen muss.“ Mit den Beschädigungen erreicht der Vorfall nun aber eine ganz andere Dimension.

Der Grillplatz ist öffentlich, weshalb auch nicht immer kontrolliert werden kann, wer sich dort aufhält. Bauhofleiter Liedtke zeigte sich nach Besichtigung der Schäden betroffen. Ob die Stadt Anzeige erhoben hat, konnte er am Abend noch nicht sagen. Es ist jedenfalls davon auszugehen.

Öffentlich grillen

Der öffentlich zugängliche Grillplatz in Bad Dürrheim bei der Dirtbike-Strecke wurde am 10. November 2016 eingeweiht. Die Gesamtkosten dafür betrugen 7200 Euro. Die Idee dazu stammte aus dem ersten Jugendforum im Januar 2015. Kurz vor seiner Einweihung war der Platz schon einmal Opfer von Vandalen. Feuerholz oder Grillkohle müssen die Benutzer mitbringen, größere Gruppen sollten reservieren.