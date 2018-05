Bad Dürrheim Campingplatz Sunthausen: Seeblickstüble wird größer

Neuer Gastraum soll im August fertig sein.

Mit dem sommerlichen Wetter beginnt die Hauptsaison auf dem Campingplatz in Sunthausen. Für Generalpächter Horst Klann wird es die letzte als Betreiber sein. Er wird die Verantwortung in die Hände seines Schwiegersohnes Marc Tietböhl legen. Der 50-Jährige übernimmt am 1. Januar des kommenden Jahres die Geschicke des Platzes.

Seitdem die Tochter von Klann den Platz im März 2007 ersteigert hat, hat sich viel getan auf dem acht Hektar großen Gelände am Sunthauser See. Etwa zwei Millionen Euro steckte Klann, der gelernter Kraftfahrzeugmeister ist, damals als Generalpächter in die Renovierung des Platzes. Nach mehreren Pächterwechseln übernahm Klann 2014 die Verwaltung gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Bärbel Tietböhl.

Gerade wird ein Anbau für das Seeblickstüble gebaut. Das hölzerne Gebälk ist fast fertig, ein Kran hievt Baustoffe von rechts nach links. Der alte Gastraum hatte etwa 25 bis 30 Sitzplätze geboten, das waren gerade bei kühleren Temperaturen zu wenig, befindet Klann. „Wir liegen hier auf einer Höhe von 750 Metern und da kommt schon mal eine kalte Prise.“ Der neue Raum soll 65 Plätze bieten und kann in der Mitte geteilt werden. Damit es auch im Winter komfortabel wird, soll ein Kamin eingebaut werden. Eine Natursteinwand und eine große Glasfront sollen zudem für Gemütlichkeit sorgen.

Wenn der Bau im August vorausichtlich abgeschlossen sein wird, soll auch der Kiosk, der derzeit geschlossen hat ,wieder öffnen. Auch dort wird man von den Neuerungen profitieren, eine neue große Küche, ein Lagerraum und eine Spülküche sollen auch dem Kiosk zur Verfügung stehen. Am hinteren Ende entsteht eine neue Toilettenanlage mit Duschen und weitere Bäder, die fest vermietet werden können. Nach der Fertigstellung wird das Restaurant im Obergeschoss zu privaten Wohnungen umgebaut. Insgesamt kostet das Projekt Klann 1,3 Millionen Euro.

„Die Camper sehen, es geht voran“, sagt Klann stolz. Seit er den Platz betreibt, habe sich der Umsatz verdoppelt. Auch die Zahl der Dauercamper habe sich verzweifacht. 135 Dauercamper zählt Klann aktuell. Manche sind immer auf dem Platz, manche nur am Wochenende, andere zwei bis dreimal im Jahr. Sie kommen aus Stuttgart, Zürich, Bern oder Ludwigsburg. „Wir haben viele Schweizer hier“, sagt Klann. Unter ihnen habe sich der Platz herumgesprochen. „Sicher ist Bad Dürrheim ein wichtiger Anziehungsmagnet“, betont der Betreiber.

Mit dem Dauercampen, das nicht unumstritten ist, zeigt sich die Stadt einverstanden, erzählt Klann. „Bad Dürrheim hat keine Probleme gemacht.“ Etwa 35 seiner Camper sind als Bürger der Stadt eingetragen, für die anderen ist der Platz nur ein Feriendomizil.

Besonders Familien kommen gerne. Und die kleinen Gäste können sich über neue Spielgeräte freuen. Erst im vergangenen Jahr hat Klann drei neue Sprungteller zum Balancieren sowie ein kleines Kletterhäuschen installiert, nun steht seit einigen Wochen auch ein neues Karussell, das das Klettergerüst ersetzt. Das Karussell hat Klanns Lebensgefährtin gestiftet.

Der Platz

Der Naturcampingplatz Sunthausen wurde von 1985 bis 1987 gebaut. Horst Klanns Tochter, Angelika Weißhaar, ersteigerte den Platz 2007. Etwa 300 Stellplätze stehen für Camper zur Verfügung. Außerdem gibt es sechs Schlaffässer und neun Mobilheime, die nicht fest mit dem Erdreich verbunden, sondern mit einer Zwillingsachse versehen sind. Weitere sechs dieser Heime wurden gerade erst bewilligt. Doch mehr als 15 der etwa 70 Quadratmeter großen Mobilheime soll es nicht geben.