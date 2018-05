Bad Dürrheim Bürgermeister Walter Klumpp liegt nach einer Herzattacke im Krankenhaus

Wie lange der Bürgermeister ausfällt, ist derzeit noch unklar.

Wie Hauptamtsleiter Markus Stein am Mittwoch mitteilt, hat Bürgermeister Walter Klumpp am Sonntag während einer Fahrradtour eine Herzattacke erlitten. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Stein stehe in Kontakt mit Klumpps Familie, sein Zustand sei derzeit stabil. Wie lange er im Rathaus ausfällt, ist noch ungewiss. Markus Stein, der als innerbetrieblicher Stellvertreter Klumpps für den Amtsbereich zuständig ist, teilt mit, dass die Verwaltung bemüht sei, alle Projekte am Laufen zu halten. Dazu zähle das Jubiläum der Feuerwehr in Oberbaldingen Anfang Juni, aber auch die weiteren Entwicklungen auf dem Irma-Areal.

"Wir waren geschockt über die Mitteilung", sagt Stein. Klumpp, der im Dezember seinen 60. Geburtstag feierte, sei sehr sportlich und ein begeisterter Radfahrer. Gerade deshalb mag die Nachricht über die Herzattacke für seine Kollegen im Rathaus überraschend gewesen sein.