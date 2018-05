Bad Dürrheim Bürgerengagement gefragt: Projektbeirat plant weitere Schritte von "Quartier 2020"

In drei Initiativkreisen kann sich jedermann einbringen. Generationengerechtes Zusammenleben soll weiterentwickelt werden.

Das Projekt "Quartier 2020" nimmt Formen an. Seit der letzten Sitzung des Projektbereirates Bürgerschaftliches Engagement (BE) ging es einen großen Schritt vorwärts. "Wir tun gut daran, sehr strukturiert an dieses Projekt heranzugehen", sagte der neue Koordinator für das Bürgerschaftliche Engagement, Christoph Lauer. Er will erreichen, dass sich die Bad Dürrheimer mit der Stadt identifizieren und, dass auch die Jüngeren bleiben wollen.

Lauer zeigte auf, wo Bad Dürrheim im Vergleich zu Rottweil, Sulz und Rangendingen steht. Diese Kommunen sind ebenfalls Preisträger des Ideenwettbewerbes und haben sich vernetzt. Der Vergleich ergab, dass Bad Dürrheim den anderen Gemeinden insofern voraus ist, als dass jetzt konkret Vorschläge erarbeitet werden, die im Frühjahr 2019 in die Stadtentwicklungsplanung 2040 einfließen sollen, während in Sulz beispielsweise ein Zeitraum ab Mitte 2019 bis Sommer 2020 vorgesehen ist.

Fachberaterin Janine Bliestle, die 200 Gemeinden betreut und Bad Dürrheim im Stadtentwicklungsprozess 2040 begleitet, zeigte die erarbeiteten Themenfelder auf. Die Ziele des Demografie-Prozesses "Bad Dürrheim 2040 – Gemeinsam Gestalten" wurden niedergeschrieben: Unter Einbeziehung vorhandener Angebote und Initiativen sollen Wohn- und Lebensräume alters- und generationengerecht weiterentwickelt und eine ergänzende bedarfsgerechte Infrastruktur für die Bevölkerung geschaffen werden. Die Steuerungsgruppe habe alle Einrichtungen, Vereine und BE-Gruppen im Blick. Es gilt Überschneidungen zu vermeiden und Synergien anzubieten. Die Kommune koordiniert, bündelt und vernetzt die Aktivitäten aller Kooperationspartner.

Die Steuerungsgruppe des Demografie-Prozesses ist drei Initiativkreisen mit verschiedenen Handlungsfeldern übergeordnet: Stadt mit (mehr) Generationen, Stadt mit (mehr) sozialem Potenzial, Stadt mit (mehr) Vielfalt. Aufgaben der Steuerungsgruppe sind unter anderem, das Ziel des Gesamtprozesses und den zeitlichen Gesamtablauf zu definieren, Meilensteine und Prioritäten zu setzen, Aufgabe und Struktur der Initiativkreise vorzudenken, als Multiplikator zu fungieren und Lücken und Potenziale zu entdecken. Mitglieder der Steuerungsgruppe sind Gerhard Hagmann, Hans Buddeberg, Erwin Nopper, Angelika Strittmatter, Angela Greutter vom Landratsamt sowie Markus Stein und Christoph Lauer von der Stadtverwaltung.

Die Initiativkreise bieten allen Bürgern, Gruppierungen, Vereinen und Initiativen die Möglichkeit, sich thematisch einzubringen. Sie sollen untereinander geöffnet sein. Es handelt sich um einen zeitlich begrenzten Prozess, an dem jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten mitwirken kann.

Die Steuerungsgruppe trifft sich im Juni wieder. Im Juli findet zur Stadtentwicklung 2040 eine Auftaktveranstaltung der Stadt für alle statt. Direkt nach der Sommerpause werden die Initiativkreise mit ihrer Arbeit beginnen. Vorgesehen sind jeweils drei Termine.