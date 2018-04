Bad Dürrheim Blechprojekt in der Ortsmitte schreckt Gemeinderat auf

Der Ortschaftsrat Unterbaldingen und der Gemeinderat haben die Pläne für einen Bebauungsplan in Unterbaldingen verworfen. Die Fertigstellung des Kindergartenneubaus in Bad Dürrheim wird sich um acht Wochen verzögern.

Ein genehmigtes Baugesuch und zwei Bauvoranfragen in Unterbaldingen sorgten in den vergangenen Tagen für lange Diskussionen im Ortschaftsrat Unterbaldingen und einen Tag darauf auch im Gemeinderat.

Unterbaldingen ist ein Mischgebiet, das heißt Gewerbe und Wohnbebauung sind gemischt, die Bauanträge werden nach Vorgaben des Paragraphen 34 des Baugesetzbuches bewertet und genehmigt. Dadurch ist allerdings die Einflussnahme auf das Erscheinungsbild von Neubauten nur sehr beschränkt möglich. Nun lagen dem Ortschaftsrat Unterbaldingen zwei Bauvoranfragen vor. Eine an der Wartenbergstraße, eine an der Villinger Straße. Eine der Hallen mit elf auf acht Metern Größe, die andere mit 16 auf 14 Metern, eine davon mit Metallverkleidung und Metalldach, beide in exponierter Lage an der Ortsdurchfahrt. Ortsvorsteher Jürgen Schwarz wertete diese Bauvoranfragen bei der Diskussion im Gemeinderat als „provokativ“.

Der von der Stadtverwaltung gestellte Antrag auf einen Bebauungsplan für die Ortsmitte Unterbaldingen mit dem Ziel, in solchen Fällen regulierend eingreifen zu können, wurde am Mittwoch nach langer Diskussion von den vier am Tisch verbliebenen Unterbaldinger Ortschaftsräten mit drei Gegenstimmen und einer Enthaltung abgelehnt.

Bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag erklärte Bürgermeister Walter Klumpp, dass man in solch einem zentralen Punkt nicht gegen den Ortschaftsrat stimmen solle. Ortsvorsteher und CDU-Stadtrat Jürgen Schwarz erklärte, dass mit einem Bebauungsplan eine Welle von Rechtsstreitigkeiten absehbar sei. „Wir haben die Wahl zwischen Pest und Cholera“, erklärte Helmut Bertsche. Einen Bebauungsplan für bereits bestehende Mischgebiete durchzusetzen, hielten alle Gemeinderäte für nicht durchführbar. „Da machen wir ein Faß ohne Boden auf“, erklärte Hans Buddeberg (FDP).

Nichtsdestotrotz waren sich alle Gremiumsmitglieder einig, dass durch solche Bauten das positive Ortsbild leide. Ein Ortsbild, das speziell in Unterbaldingen in den vergangenen 15 Jahren mit viel Mühe, Engagement und Fördermaßnahmen aufgewertet wurde. Bei der nächsten Sitzung des ELR-Forums am Mittwoch, 2. Mai, soll nun diskutiert werden, Empfehlungsrichtlinien aufzustellen. Als Empfehlung wären diese jedoch nicht bindend. Die Frage nach wirkungsvollen Gegenmaßnahmen blieb also offen. Schließlich wurde der Punkt von der Tagesordnung genommen. Die Verwaltung wird nun auf Antrag von LBU-Stadtrat Wolfgang Kaiser prüfen, welche alternativen Steu­erungsmöglichkeiten es gibt.

Ein weiteres Thema auf der Liste des Gemeinderates war am vergangenen Donnerstag die Vergabe von Bauleistungen für den Kindergarten Stadtkäfer. Die Kostenüberschreitung liege mit etwa 40 000 Euro bei derzeit einem Prozent, erklärte Stadtbaumeister Holger Kurz. Das sei recht gut. Weiter erklärte Kurz, dass sich durch die Ausschreibungsverfahren eine Verzögerung von sechs bis acht Wochen ergeben habe. Nächste Woche wird am Kindergartenneubau Richtfest gefeiert. Er rechne mit der Fertigstellung bis Ende Oktober, so Kurz. Sieben verschiedene Gewerke (Teil 2 Innenausbau, Fliesenarbeiten, Sanitär-Trennwand, Bodenbelagsarbeiten und Malerarbeiten) wurden aufgrund ihrer Höhe von unter 50 000 Euro direkt beauftragt. Dem und der Vergabe der Schreinerarbeiten Teil 1 mit 105 235 Euro, Estricharbeiten in Höhe von 54 116 Euro sowie der Eilentscheidung zur Vergabe der Gewerke Deckenheiz- und Kühlsystemen und Lüftungsanlage für 105 113 und 152 205 Euro stimmte das Gremium einstimmig zu. Zur Finanzierung des weiteren Auftrags für das Kinderhaus sind im Haushalt 2018 entsprechende Mittel vorgesehen.