Betrunkener 19-Jähriger randaliert in Bad Dürrheim

Bad Dürrheim (sk) Ein betrunkener 19 Jahre alter Mann hat in der Wittmannstalstraße geparkte Autos beschädigt und Polizisten massiv beleidigt. Zuvor war er wegen seines Verhaltens von einer Privatparty mit Freunden herausgeworfen worden, so die Polizei. Dann beschädigte er zwei geparkte Autos in der Wittmannstalstraße mutwillig. Anwohner hielten den sich aggressiv verhaltenden jungen Mann von weiteren Taten ab und verständigten die Polizei. Auch gegenüber den dann einschreitenden Beamten verhielt sich der Betrunkene äußerst aggressiv und beleidigte die Polizeibeamten mit üblen Kraftausdrücken und sexuell geprägten Beschimpfungen. Der 19-Jährige wurde an seine Eltern übergeben. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Sachbeschädigungen und der Beleidigungen gegen die Beamten verantworten.