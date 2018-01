Betrunkene Autofahrerin fährt Verkehrsschilder um

Eine alkoholisierte 42-jährige Frau hat am Freitagmorgen mit ihrem Auto auf der Kreisstraße 5700 eine Verkehrsinsel überfahren und einen Schaden vor rund 5000 Euro verursacht.

Bad Dürrheim – Eine alkoholisierte 42-jährige Frau hat am Freitagmorgen mit ihrem Auto auf der Kreisstraße 5700 eine Verkehrsinsel überfahren und einen Schaden vor rund 5000 Euro verursacht. Die Autofahrerin war von Schwenningen kommend in Richtung Bad Dürrheim unterwegs, so die Polizei. An der Einmündung "Auf Stocken" überfuhr die Frau die Verkehrsinsel und beschädigte die aufgestellten Verkehrszeichen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Nach einer ärztlichen Blutentnahme musste die 42-Jährige ihren Führerschein abgeben.