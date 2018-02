Autofahrer bei Unfall auf B 33 schwer verletzt

Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und dabei schwer verletzt...

Bad Dürrheim – Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 33 zwischen Villingen und Bad Dürrheim ist am Sonntagabend ein 34 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Wagen in in Richtung Bad Dürrheim unterwegs, so die Polizei. Aus noch nicht geklärter Ursache kam er im Bereich des Parkplatzes nach der Gaskugel Villingen rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw gegen Schutzplanken. Dann schleuderte der Wagen quer über die Fahrbahn und prallte auf der gegenüberliegenden Seite erneut in die Planken. Der 34-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Die Feuerwehr holte ihn aus dem Pkw, er wurde von einem Notarzt behandelt und ins Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Der Schaden beträgt gut 12 000 Euro.