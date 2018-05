Bad Dürrheim Ausstatten für die fünfte Jahreszeit: 22. Internationale Narrenbörse startet am Wochenende in Bad Dürrheim

Ausstatten für die fünfte Jahreszeit: 22. Internationale Narrenbörse startet am Wochenende in Bad Dürrheim

50 Händler haben sich angemeldet. Zum ersten Mal findet zusätzlich ein verkaufsoffener Sonntag statt.

Bad Dürrheim – Am kommenden Wochenende findet die 22. Internationale Narrenbörse im Haus des Bürgers statt. Das Highlight am Samstag wird die Museumsnacht im Narrenschopf sein, außerdem wird es an beiden Tagen wieder einen Flohmarkt auf dem Rathausplatz geben. Neu in diesem Jahr ist der verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt.

Besucher können samstags ab 11 Uhr nach Herzenslust im Haus des Bürgers stöbern. 50 Händler haben sich angemeldet. Zum Begleitprogramm gehört Guggemusik aus Bonndorf und Musik von Fanfarenzügen aus Bad Dürrheim und Schwenningen. Am Sonntagvormittag wird es ab 11 Uhr einen Frühschoppen geben. Die Stadtkapelle aus Möhringen spielt auf. Ab 13 Uhr steht die "Harmonie" aus Schwenningen auf der Bühne. Tombola-Preise werden ab 16.30 Uhr verlost. Zu gewinnen gibt es unter anderem Reisegutscheine im Wert von mehreren hundert Euro, Rundflüge am Bodensee sowie Eintrittskarten für Europa-Park und Solemar. Die Narrenbörse ist an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Museumsnacht startet ab 17 Uhr in der Kuppel 3 mit den Komikern "Ignaz und Severin". Sie wird in diesem Jahr von der Fastnachtslandschaft Baar und dem Verein Narrenschopf ausgerichtet. Der Eintritt ist frei. Im Halbstundentakt wird es ab 19 Uhr musikalisch, angefangen mit "Donnewagges", Guggemusik aus Möhringen. Es folgen "D'Siitäriißer & Ech" aus Geisingen. Außerdem stehen "Allefänzige" aus Immendingen und "Ba(a)rhocker" aus Löffingen auf der Bühne.

Im Museumsfoyer tritt der "Kochichor" aus Hüfingen auf. Außerdem treten "4 Zylinder und 1 Fehlzündung" aus Schwenningen auf. In der Kuppel 1 läuft der Barbetrieb mit der "Jungen Ba(a)r". Sie werden musikalisch unterstützt von den "Donnewagges" und den "Allefänzige". In der Kuppel 2 geht es mit der "Ruhigen Ba(a)r" ebenfalls musikalisch zu. Auch hier spielen "Donnewagges" und "Allefänzige". Außerdem geben "Kochichor" und "4 Zylinder und 1 Fehlzündung" ihr Können zum Besten.

Vom Flohmarkt auf dem Rathausplatz aus können Besucher in diesem Jahr erstmals weiter in Richtung Innenstadt schlendern und Geschäfte erkunden. Die Luisenstraße am Rathausplatz wird wegen des Flohmarktes gesperrt sein. Die Friedrichstraße bleibt auf Wunsch der Händler weiterhin befahrbar.