Bad Dürrheim Auffahrunfall auf der B 27

Ein 47-jähriger Autofahrer hält an der Ampel zu spät. 35.000 Euro Sachschaden und drei Leichtverletzte sind die Folge.

Bad Dürrheim – Drei leichtverletzte Personen und rund 35.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntag kurz nach 14 Uhr auf der Bundesstraße 27 ereignet hat. Eine 30-jährige Autofahrerin war mit ihrem VW-Passat auf der B 27 von Donaueschingen in Richtung Villingen-Schwenningen unterwegs als sie an der Ampel an der Abzweigung Scheffelstraße anhalten muss. Ein nachfolgender 47-jähriger Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr in der Folge auf den Passat auf.

Die Passat-Fahrerin und die beiden Kinder im Wagen des Unfallverursachers zogen sich beim Zusammenstoß leichte Verletzungen zu.