Bad Dürrheim Auffahrunfall auf der B 27 bei Bad Dürrheim

Ein 47-jähriger Autofahrer hält an der Ampel zu spät. 35.000 Euro Sachschaden und drei Leichtverletzte sind die Folge.

Drei leichtverletzte Personen und rund 35.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntag kurz nach 14 Uhr auf der Bundesstraße 27 ereignet hat. Eine 30-jährige Autofahrerin war mit ihrem VW-Passat auf der B 27 von Donaueschingen in Richtung Villingen-Schwenningen unterwegs als sie an der Ampel an der Abzweigung Scheffelstraße anhalten muss. Ein nachfolgender 47-jähriger Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr in der Folge auf den Passat auf.

Die Passat-Fahrerin und die beiden Kinder im Wagen des Unfallverursachers zogen sich beim Zusammenstoß leichte Verletzungen zu.