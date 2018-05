Bad Dürrheim Anna-Lena Stauder für Bad Dürrheim

Redakteurin unterstützt das SÜDKURIER-Team seit 1. Mai.

Alles neu macht der Mai, das gilt auch für das Redaktionsteam des SÜDKURIER: Seit Anfang des Monats verstärkt Anna-Lena Stauder die Redaktion. Sie ist ausgebildete Redakteurin und wird ihren Fokus auf die Berichterstattung über Bad Dürrheim richten. Sie schreibt unter dem Autorenkürzel „ale“. Sie sagt: "Ich freue mich über die neue Verantwortung, künftig diesen Bereich betreuen zu dürfen." Am Redaktionssitz in Villingen arbeitet sie in einem großen Team von Redakteuren, Mediengestaltern und freien Mitarbeitern.

Zuletzt absolvierte sie ein Volontariat bei der VRM, der Verlagsgruppe Rhein Main. Der Tageszeitungsverlag hat seinen Hauptsitz in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz. Dort lernte sie das relevante Handwerkszeug für den Redakteursberuf. Studiert hat die 25-Jährige Ethnologie und Soziologie in Heidelberg. Sie schloss mit einem Bachelor of Arts ab.

Für ihre neue Arbeitsstelle hat Anna-Lena Stauder ihre Heimat, die Pfalz, verlassen. An ihrem neuen Wohnort im Schwarzwald-Baar-Kreis schätzt sie nach den ersten Wochen bereits Land und Leute. Geboren ist sie in Ludwigshafen am Rhein, aufgewachsen ist sie in dem malerischen Örtchen Waldsee, wo sie fast 20 Jahre als Gardemädchen in einem traditionellen Karnevalverein aktiv war. Fastnacht liegt ihr und damit ist sie gut gewappnet für die närrischen Veranstaltungen in der Kur- und Bäderstadt.

Neben ihrer fastnachtlichen Aktivität kann sich die junge Redakteurin auch für den Kraftsport begeistern. Dafür will sie sich auch im Schwarzwald eine Trainingsgruppe suchen. An den Wochenenden packt sie gerne ihre Wanderschuhe ein und genießt die Zeit in der Natur. Außerdem geht sie gerne ins Theater oder ins Museum und setzt sich dort mit historischen Themen auseinander. Ein gesellschaftliches Thema, was ihr persönlich sehr am Herzen liegt, ist der Umgang mit Geflüchteten. In ihrem Heimatort hat sie sich in der Flüchtlingshilfe engagiert und Einblicke in persönliche Schicksale vieler Gleichaltriger erfahren.