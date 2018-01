Bad Dürrheim 50 Wohneinheiten nahe Kurkliniken

Räte genehmigen die Wohnanlage am Sonnenbühl. Geplant sind dort drei Gebäude mit 50 Wohnungen von der Familienheim-Baugenossenschaft .

Bad Dürrheim – Die Einen sehen darin bezahlbaren Wohnraum, ein knappes Gut in der Stadt. Die Anderen sehen darin die Verdrängung des Kurbetriebs in der Kur- und Bäder Stadt. Fest steht: Am Sonnenbühl, auf dem Areal, auf dem sich früher die Mitarbeiterwohnungen der Klinik Sonnenbühl befunden haben, tut sich was. Von der Familienheim-Baugenossenschaft initiiert und dem Villinger Architekturbüro Janasik geplant, entstehen dort drei dreigeschossige Wohnbauten mit Penthousegeschoss. Untergebracht sind dort 50 Wohneinheiten, Zwei- Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen. Außerdem werden den künftigen Bewohnern laut Planung 60 Tiefgaragenplätze und weitere 25 oberirdische Stellplätze zur Verfügung stehen. Bei ihrer jüngsten Sitzung gaben die Räte des Technischen Ausschusses dem Projekt nach intensiver Diskussion schließlich grünes Licht.

"Mir gefällt das überhaupt nicht", sagte der Sachkundige Bürger Hans Schwärzer (CDU). Er befürchtet, dass die Wohnanlage nur zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen im Kurbereich führe. Auch seien die Erweiterungsmöglichkeiten der Schlossklinik nun begrenzt. Bürgermeister Walter Klumpp und Stadtbaumeister Holger Kurz stehen nach wie vor zum Projekt, das schon im Herbst 2015 im Gemeinderat beschlossen worden war. Die Verkehrssituation in der Luisenstraße habe sich längst dadurch entspannt, dass viele Klinikmitarbeiter und Patienten die Zufahrt zur Kreisstraße nutzten.

Einigen blieb wohl doch ein fader Beigeschmack, denn gerade seitens des Klinikforums, dem Zusammenschluss aller Kurkliniken der Stadt, wird regelmäßig kritisiert, dass Wohnbebauung zunehmend in die Kurbereiche rücke. Sprecher Joachim Limberger wollte sich zu diesem formellen Beschluss des Technischen Ausschuss nun nicht mehr äußern. Ratsmitglied und Architekt Franz Eisele brachte hingegen die Gegenposition auf den Punkt: Die Baugenossenschaft stehe für günstiges Wohnen. "Jeder will günstigen Wohnraum, macht aber nichts dafür."

Ein weiterer heißer Diskussionspunkt waren die geplanten 25 oberirdischen Stellplätze. Das seien zu viele, sagte Günter Tschida (Freie Wähler) und führte an, dass es immer weniger Grünflächen in der Gemeinde gebe. Monika Link (CDU) meinte, dass mehr Tiefgaragenplätze sicher nicht hilfreich wären. Grund: Wie man an anderen Wohngebieten sehe, würden viele Tiefgaragenplätze tagsüber schlichtweg nicht genutzt werden. Stattdessen würden die eigentlich den Besuchern vorbehaltenen Plätze von Einwohnern zugeparkt werden. Architekt Janasik betonte hingegen, dass man mit den geplanten 1,8 Stellplätzen je Wohneinheit bereits die gesetzlichen Anforderungen übertreffe. Die ursprünglich geplanten 75 Stellplätze hatten im Vorfeld die Vertreter von Sicherheit und Ordnung als nicht ausreichend bezeichnet. Am Ende der Debatte gab es mit acht zu zwei Stimmen doch eine deutliche Mehrheit für das geplante Bauvorhaben.

Gründer und Büros

Ein Gebäudekomplex, in dem ein Gründerzentrum für Start-Up-Unternehmen, Büroräume der Immobilienfirma Immo-Pro-Invest GmbH sowie Gastronomie, Miet-Konferenzräume und Fitnessangebote untergebracht werden, entsteht in der Schwenninger Straße auf Höhe des Kurstifts. Geplant ist ein moderner, T-förmiger Baukörper, mit weiten Glasflächen. Die Firsthöhe ist 2,50 Meter höher als im Gewerbegebiet erlaubt. Weil der Komplex jedoch von der Straße weg gerückt ist, erteilte der Ausschuss dem Projekt eine Befreiung.