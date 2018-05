Bad Dürrheim 50 000 Euro erstrickt: Näh- und Stricktreff spendet Erlöse an Förderverein für krebskranke Kinder

Allein 2017 hat das "Lustige Nähkörbchen" 7000 Euro gesammelt

Seit sieben Jahren nunmehr, seitdem Hedwig Baur die Gruppenleitung im April 2011 übernommen hat, spendet die Damentruppe "Lustiges Nähkörbchen" des Generationentreffs regelmäßig an den Freiburger Förderverein für krebskranke Kinder. Über die Jahre ist eine stattliche Summe von insgesamt 50 000 Euro zusammengekommen, alleine im vergangenen Jahr haben die Mitglieder des Nähkörbchens etwa 7000 Euro gesammelt. Genug Anlass für die Vereinsbeiräte des Fördervereins, Heinz Mauz und Rosmarie Steurenthaler, sich mit dem Überreichen einer Urkunde für den jahrelangen Beistand zu bedanken.

"Nähen und Stricken für einen guten Zweck", so lautet der Slogan des Lustigen Nähkörbchens. Wöchentlich treffen sich strick- und nähfreudige Damen im Haus des Generationentreffs Lebenswert. Mittlerweile hat man sich eine Stammkundschaft an Käufern aus Bad Dürrheim und der Nachbarschaft aufgebaut. Das zunächst dürftige Sortiment von Socken, Dekorationsstoffen und Schals wurde schrittweise von Baur auf beispielsweise Dreieckstücher, Ponchos oder gar Accessoires wie Krawatten- und Patchworktaschen erweitert.

Auf Bestellung nach vorgelegten Mustern oder geäußertem Wunsch stricken und nähen die etwa 15 Damen des Nähkörbchens im Alter von 48 bis 90 Jahren auch in den heimischen vier Wänden. "Die Stoffe für unsere Artikel der Damen, Kinder- und Herrenmode kriegen wir gespendet. Lediglich Socken- oder Filzwolle müssen wir manchmal aus der eigenen Tasche finanzieren", sagt Baur. Die so angefertigte Ware wird an Ständen in Supermärkten oder dem Donaueschinger Herbstmarkt in Reinerlös für einen guten Zweck veräußert.

Der Förderverein für krebskranke Kinder hat aufgrund aktueller Entwicklungen jeden gespendeten Cent nötig. Der Verein betreibt mitunter zwei Elternhäuser zur nahen Unterbringung von Eltern und Geschwistern von Kindern mit Krebs. Nun plant die Universitätsklinik Freiburg den Neubau des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin in einer Entfernung von zwei Kilometern zu seiner jetzigen Lage. Die Kosten für die somit ebenfalls erforderliche Verlegung mit Neubau des Elternhauses werden für den Förderverein auf zehn Millionen Euro beziffert. "Wir haben knapp 2000 beitragszahlende Mitglieder, bekommen Spenden und Erbschaften. Das ist das Gros unserer Einnahmen für das neben den Elternhäusern breite Spektrum an Aktivitäten unsererseits", sagt Heinz Mauz. Der Förderverein hat rund 70 000 Euro monatliche Ausgaben für psychologisches Betreuungspersonal und pädagogische Fachkräfte, 500 000 Euro bekommt er jährlich an Zuschüssen für die Krebsforschung sowie zahlreiche, elektronische Anschaffungen für die Kinder.

Von den im Bundesgebiet jährlich etwa 2200 an Krebs erkrankenden Kindern werden 100 in Freiburg behandelt. In den Elternhäusern des Fördervereins können bis zu 80 Elternteile oder Geschwister während der sechsmonatigen Phase der Akutbehandlung untergebracht werden.

Engagement

Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft einer Privatperson beim Freiburger Förderverein für krebskranke Kinder beträgt 24 Euro. Informationen im Internet gibt es bei „helfen-hilft.de“. Die Damen der Gruppe des Lustigen Nähkörbchens treffen sich dienstags von 14 bis 17 Uhr im Generationentreff Lebenswert. Das Angebot von Stricken und Nähen für einen guten Zweck steht allen Interessierten offen.