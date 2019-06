Fußball: Sich in einer neuen Heimat zurechtzufinden, ist nicht leicht. Durch Sport gelingt die Integration meist besser. Die Sprache wird schneller erlernt, wenn man nicht in einer Parallelgesellschaft lebt, sondern sich einem Verein anschließt. Werte wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit werden im Trainings- und Spielbetrieb fast nebenbei erworben. Ein Beispiel für eine überaus gelungene Integration, in der Sport eine wichtige Rolle spielte, ist die Sportbiografie von Andrea Hoxha, dem neuen Torhüter beim Oberligisten FC 08 Villingen.

Hoxhas Eltern wanderten von Albanien aus in das nahe Italien, wo Andrea und sein älterer Bruder Denis, der heute beim FC Singen 04 spielt, geboren wurden und später bei einem Partnerclub des Serie A-Vereins Brescia Calcio das Fußball-ABC erlernten. Zunächst aber spielte Andrea auf dem rechten Flügel. Als sich der Torhüter von Andreas Mannschaft verletzte, übernahm er diese Rolle zwischen den Pfosten. „Das war ein Tipp von meinem Vater und es lief gut“, blickt Hoxha zurück. Vor fünf Jahren bekam die Mutter der Hoxha-Brüder eine Arbeitsstelle in Konstanz und nach kurzer Zeit folgte die Familie an den Bodensee – eine neue, zunächst fremde Heimat. Doch die Mutter hatte schnell einen Tipp, denn sie hatte den „roten Platz“ am Seerhein entdeckt, seit Generationen in Konstanz die Institution für den klassischen Straßenfußball. Hier setzten sich die technisch versierten Brüder rasch durch. „Ich habe immer noch Freunde, die ich dort kennengelernt habe“, betont Andrea Hoxha die sportliche und soziale Rolle des zwanglosen Kickens. Durch persönliche Kontakte ging es zum AS Calcio Kreuzlingen, Denis in die A-Jugend, Andrea zunächst in die B-Jugend. Doch rasch rückte der Keeper mit den starken Reflexen in die A-Jugend auf.

Der nächste, fast logische Schritt der beiden führte zum FC Radolfzell, da auf der Mettnau die Nachwuchsschulung groß geschrieben wird. Denis hatte es aufgrund seines Alters, aber auch wegen seiner Spielposition im Mittelfeld und der zentralen Abwehr etwas leichter, sich durchzusetzen und Stammspieler in der Verbandsliga zu werden. Doch auch Andrea spielte sich nach einem halbjährigen Ausflug zum FC Kreuzlingen in den Blickpunkt und kam als A-Jugendspieler schon regelmäßig in der Radolfzeller Verbandsligamannschaft zum Einsatz.

Hier führte ihn sein Talent fast in eine Sackgasse, denn beim FC Radolfzell gewann man zurecht den Eindruck, dass das Gastspiel Hoxhas auf der Mettnau nur eine kurze Episode werden könnte. Daher wollte der Klub Hoxhas Rivale um die Position der Nummer 1 im Tor nicht demotivieren mit der Konsequenz, dass eine Art Jobsharing-Modell praktiziert wurde. Letztlich ging man sogar so weit, Ende der Saison 17/18 dem jungen Torhüter zu signalisieren, dass man ohne ihn plane. Die Lage also vor genau einem Jahr: Ein junger Torhüter, gerade aus dem A-Jugendalter heraus, mit Talent, aber ohne Club.

Kurzfristig schien es für Hoxha beim Landesligisten SG Dettingen/Dingelsdorf weiterzugehen, ehe sich kurzfristig der FC Winterthur meldete. Beim Schweizer Challengue-League-Club hatte der zweite Torhüter der U21 kurzfristig den Verein gewechselt. Plötzlich jetzt ging alles sehr schnell. Schon bald war Hoxha nicht mehr die Nummer 2 im Tor der U21, sondern die Nummer 1 und zudem immer wieder im Training des Profikaders. Im Herbst stand das Spiel gegen den FC Baden auf dem Programm. Auf der Tribüne saß damals ein Scout des albanischen Fußballverbands, der eigentlich einen Mitspieler Hoxhas unter die Lupe nehmen wollte. Hoxha überzeugte, und als der Scout erfuhr, dass der in der Schweiz spielende und in Deutschland wohnende Torhüter albanischer Staatsbürger ist, flatterte schon bald eine Einladung zu einem Lehrgang der albanischen U21-Nationalmannschaft ins Haus.

Vor wenigen Wochen, am 7. Juni 2019, folgte das Debüt, ein überraschendes 2:2 in Istanbul gegen die Türkei – nicht zuletzt aufgrund einer starken Leistung des albanischen Torhüters. „Danach gab es noch zwei Freundschaftsspiele, bei beiden stand ich im Tor“, hofft Hoxha, damit dicht an einem Stammplatz zu sein.

Einen Stammplatz zwischen den Pfosten erhofft sich Andrea Hoxha auch nach seinem Vereinswechsel von Winterthur zum ambitionierten Oberligisten FC 08 Villingen. Arbeitsrechtliche Gründe hatten dazu geführt, dass ein weiteres Engagement in der Schweiz kaum mehr möglich war. Villingens Nummer 1, Christian Mendes, hatte mit einigen Paraden gehörig Anteil am Villinger Einzug in den DFB-Pokal. Er hat mit seinen nunmehr 46 Jahren gute Chancen, demnächst der älteste je im DFB-Pokal eingesetzte Torhüter zu werden. Doch im Villinger Gehäuse steht ein Generationswechsel an. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung“, hofft Hoxha, sich in Villingen ebenso wie in der albanischen U21 durchsetzen zu können. Am Montag beginnen die Nullachter mit dem Vorbereitungstraining. Da kann der 19-jährige Keeper vom ersten Augenblick an zeigen, was er drauf hat.