von SK

Fußball-Landesliga: (daz) Der FC Bad Dürrheim, gegenwärtig Tabellendritter der Liga und am Samstag ab 15.30 Uhr Gastgeber gegen den Tabellenzweiten FC 08 Villingen II, darf auch in der Saison 2019/20 auf die Mehrzahl seiner aktuellen Spieler bauen. Wie Spielausschussvorsitzender Benjamin Wildgruber am Freitag mitteilte, wurden jetzt gleich zwölf Spielerverträge um weitere zwölf Monate verlängert. Es sind die Spieler Sime Fantov, Marcel Wetzig, Marco Lenti, Moritz Karcher, Anthony Vitulli, Jonas Schwer, Hendrik Berg, Jeremias Fischerkeller, David Horn, Kresimir Vidovic, Gianvito Romeo und Ahmet Colak. "Das ist für uns eine sehr gute Basis", sagte Wildgruber. Neben Alexander German (FC 08 Villingen) zeichnet sich im Sommer auch der Abgang von Selim Altinsoy ab, der aus beruflichen Gründen nach Biberach gezogen ist, bis zum Saisonende aber noch das Trikot der Kurstädter tragen wird. Zu weiteren Abgängen aus dem Kader und möglichen Zugängen wollte sich Wildgruber noch nicht äußern. Trainer Enrique Blanco hatte bereits in der Winterpause für eine weitere Saison verlängert.