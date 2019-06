Tennis, Badenliga Damen: Mit einem Sieg und einer Niederlage starteten die Damen des TC Blau-Weiß Villingen in die neue Saison in der Badenliga.

Beim Auftakt am Samstag beim TC Freiburg-Schönberg mussten die Schwarzwälderinnen zunächst eine knappe 4:5-Niederlage hinnehmen. Verena Schmid verlor den ersten Satz gegen die stark aufspielende Französin Decker mit 1:6, gewann dann aber im Matchtiebreak. Ähnlich verlief das Match von Franzi Putschbach. Nach klar verlorenem erstem Durchgang siegte Putschbach im Match-Tiebreak. Steffi Vorih war die fehlende Matchpraxis von fast eineinhalb Jahren nach ihrer Knieverletzung anzumerken, sie verlor in zwei Sätzen, sodass es 2:1 aus Villinger Sicht stand.

In der zweiten Runde machte Spitzenspielerin Chiara Grimm kurzen Prozess mit der US-Amerikanerin Linares, Pia Schwarz unterlag der starken Veronika Zatekova. Die 16-jährige Nicole Zurbriggen kämpfte sich nach verlorenem erstem Satz gegen Magdalena Kaminski in den Match-Tiebreak, unterlag dort aber knapp mit 8:10. Mit 3:3 ging es in die Doppel.

Im ersten Doppel spielten Schmid/Schwarz stark auf und siegten in zwei Sätzen. Das zweite Doppel Zurbriggen/Putschbach gab hingegen den Punkt ab. Grimm/Vorih hatten ihr Match zunächst klar im Griff, verloren dann aber den Faden und unterlagen im Matchtiebreak, sodass am Ende eine 4:5-Niederlage des TC BW Villingen stand.

Beim Duell am Sonntag gegen den SC Ettlingen verliefen die Einzel besser. Sowohl Chiara Grimm als auch Nina Stadler setzten sich im Match-Tiebreak durch, während Verena Schmid und Pia Schwarz deutliche Zweisatz-Siege einfuhren. Lediglich Steffi Vorih und Franzi Putschbach gaben ihre Punkte ab, sodass die Villinger mit einem 4:2-Vorsprung in die Doppel gingen. Bei diesem waren nur Stadler/Grimm siegreich, während Schmid/Schwarz sowie Vorih/Putschbach im Matchtiebreak verloren. Dennoch setzten sich die Villingerinnen am Ende mit 5:4 durch.

Badenliga Herren: Auch die Herrenmannschaft startete mit einer 4:5-Niederlage in die neue Saison. Beim TC Markdorf gewann Dominik Adelhardt ein enges Match gegen Noah Rockstroh, das er mit 2:6, 6:0 und 10:7 für sich entschied. Andy Drzyzga unterlag auf Position zwei der ehemaligen Nummer 300 der Welt, Alexander Sadecky, und Jakob Bucher in seinem ersten Badenliga-Einsatz dem starken Deutsch-Schweizer Meinecke.

In der zweiten Runde unterlag Denis Kapric gegen Christian Haupt und Thomas Hipp sorgte mit einem glatten Zweisatz-Sieg gegen Brzizic für einen weiteren Villinger Punkt. In seinem ersten Einsatz für die Blau-Weißen sorgte der Japaner Hiroyasu Ehara gleich für einen Sieg, sodass es nach den Einzeln 3:3 stand. Allerdings konnten in den Doppeln lediglich Adelhardt/Hipp für einen Punkt sorgen, Ehara/Drzyzga und Bucher/Kapric unterlagen, sodass am Ende eine knappe 4:5-Niederlage stand.

Am Sonntag fuhren die Villinger Männer gegen den TC Durlach den ersten Saisonsieg ein. Während Hiroyasu Ehara und Patrick Müller ihre Matches glatt in zwei Sätzen verloren und sich Denis Kapric im Match-Tiebreak geschlagen geben musste, gewannen Andy Drzyzga sowie Thomas Hipp ihre Duelle im Entscheidungsdurchgang. Dominik Adelhardt gab bei seinem klaren Sieg gerade einmal zwei Spiele ab. Folglich stand es nach den Einzeln 3:3.

Die Doppel waren dann eine klare Angelegenheit. Drzyzga/Hipp, Ehara/Bucher und Kapric/Adelhardt gewannen allesamt ihre Matches in zwei Sätzen und brachten damit den 6:3-Heimsieg für den TC Blau-Weiß Villingen unter Dach und Fach.

Trainer Jürgen Müller zog ein insgesamt ordentliches Fazit des ersten Wochenendes der neuen Saison. „Wir sind vor allem mit dem zweiten Tag sehr glücklich. Die Badenliga hat ein richtig hohes Niveau mit engen Matches und vor allem die Männer haben ein schweres Auftaktprogramm erwischt. Wie sie am Sonntag gegen Durlach die Doppel bestritten haben, war herausragend und hat mich sehr überrascht. Bei den Damen hätte ich mir am Sonntag nach den Einzeln ein 6:3 gewünscht. Dennoch ist es gut, dass sie die Niederlage vom Samstag einen Tag später ausglichen.“