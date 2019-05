Basketball, Pro A: (mst) Die Wiha Panthers Schwenningen haben gleich zweimal auf dem Spielermarkt zugeschlagen und die ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison in der Pro A unter Vertrag genommen. Sean Lloyd jr. und Junior Searcy kommen beide aus den USA nach Schwenningen.

Sean Lloyd jr. kommt von der Southern Illinois University nach Schwenningen. Der 22-jährige US-Amerikaner misst 1,96 Meter und ist sowohl als Shooting Guard als auch als Small Forward einsetzbar. Er besticht vor allem durch seine Qualitäten als Dreierschütze (traf in der abgelaufenen Saison starke 38 Prozent von „draußen“) und Verteidiger. „Lloyd ist der erste Wunschspieler, den ich für uns gewinnen konnte. Ich hielt besonders nach einem guten Schützen Ausschau, da wir im letztjährigen Team davon zu wenige hatten, und Sean erfüllt alle meine Kriterien. Zudem ist er ein Leader“, freut sich Panthers-Trainer Alen Velcic über die Verpflichtung. Lloyd verbrachte vier Jahre an der Southern Illinois University, die in der ersten amerikanischen College-Liga NCAA Division I spielt. Daher sieht Velcic den US-Boy bereit für die zweithöchste deutsche Spielklasse. „Er hat in seinem Team, welches man auf Pro A-Niveau ansiedeln kann, eine tragende Rolle gespielt.“

Der zweite Neuankömmling in der Doppelstadt kommt ebenfalls aus den Verenigten Staaten, besitzt aber einen deutschen Pass und ist daher für die Pro A besonders interessant. Der 23-jährige Junior Searcy wurde in Ludwigsburg geboren, hat eine deutsche Mutter, lernte aber in der USA das Basketballspielen und war zuletzt drei Jahre lang für die Saint Leo University in Florida in der College-Liga NCAA Division II aktiv. Der 1,93 Meter große Shooting Guard hat seine Stärken vor allem in seiner Athletik, Schnelligkeit und beim Abschluss in Korbnähe. Zudem stellt auch Searcy mit einer Trefferquote von knapp 39 Prozent eine Gefahr von jenseits der Dreierlinie dar. „Auch Junior war einer meiner Wunschspieler. Er hat eine unfassbare Athletik, ist ein guter Schütze und kann ein echter Glücksgriff für uns werden. Ich traue ihm einiges zu“, sagt Trainer Velcic über den 23-jährigen Deutsch-Amerikaner.

Mit Lloyd, Searcy und dem bereits länger verpflichteten Kosta Karamatskos umfasst der aktuelle Kader der Wiha Panthers nun drei Spieler. Weitere Vertragsunterschriften könnten noch in dieser Woche folgen.