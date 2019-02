Fußball: Post bekamen in den vergangenen Tagen alle Vereine, die im südbadischen Fußballverband am Spielbetrieb teilnehmen. Wie in den vergangenen Jahren zog der Verband Bilanz, wer sein Soll an Schiedsrichtern erfüllt und wer im Minus ist. Allein im Bezirk Schwarzwald müssen die Vereine die stattliche Summe von 47.250 Euro wegen fehlender Referees an Strafzahlungen leisten. Dagegen werden insgesamt 2550 Euro an jene Vereine ausgeschüttet, die ihr Soll übererfüllt haben. Kurios: Die Vereine aus Donaueschingen führen beide Statistiken an. Der SSC erhält eine Gutschrift über 600 Euro, die DJK muss 3750 Euro zahlen. Besonders tief in die Tasche greifen muss im Bezirk Hochrhein der FV Lörrach-Brombach, der 6325 Euro Strafe berappen muss.

„Ich halte nichts von Punktabzügen, wie es in anderen Verbänden gehandhabt wird. Die finanzielle Aufrechnung ist gerechter, denn wir greifen damit nicht in den Spielbetrieb ein. Es ist schwer, Menschen für Ehrenämter zu gewinnen, und das spüren wir auch im Schiedsrichterwesen. Die Situation bei den aktiven Schiedsrichtern hat sich im vergangenen Jahr nochmals verschlechtert. Im Vergleich zu den anderen Bezirken im Verband ist der Schwarzwald jedoch nicht besser oder schlechter aufgestellt. Wir bemühen uns ständig, Lehrgänge für Neueinsteiger anzubieten“, sagt Guido Seelig, Schiedsrichter-Obmann im Bezirk Schwarzwald. Er sehe durchaus ein Bemühen in den Vereinen, doch der Erfolg halte sich in Grenzen.

Mit zehn aktiven Unparteiischen ist der SSC Donaueschingen im Bereich Schwarzwald klar die Nummer eins im Schiedsrichterwesen. „Wir hegen und pflegen unsere Referees. Sie sind komplett in alle Aktivitäten des Vereins eingebunden. Zudem sind wir immer bemüht, Nachwuchs zu finden. Wir haben eine intakte Schiedsrichter-Gruppe, die mit Fortbildungen und Ausrüstungen unterstützt wird“, sagt SSC-Vorstandsmitglied Markus Böll. Ihm missfällt allerdings die enorme Diskrepanz zwischen den Einnahmen und Ausgaben (47250 zu 2550 Euro) des Verbandes. Böll: „Wir würden uns eine deutliche Angleichung wünschen. Natürlich wollen wir das Schiedsrichterwesen weiterhin fördern, doch die Motivation wäre größer, würden höhere Summen ausgeschüttet. Schließlich kosten die Schiedsrichter auch Geld.“

Im Plus befindet sich auch Oberligist FC 08 Villingen, auf dessen Konto 300 Euro eingehen. Sportvorstand Arash Yahyaijan würdigt diesbezüglich das Engagement des langjährigen Schiedsrichters Dietmar Steinkamp. „Er kümmert sich bei uns vorbildlich um die Referees und hat großen Anteil daran, dass wir so gut dastehen“, betont Yahyaijan. Auch in Villingen kennt man die Schattenseiten, gab es doch schon Jahre, in denen die Nullachter kräftig zur Kasse gebeten wurden. „Wir wissen alle, dass wir ohne Schiedsrichter nicht Fußball spielen können. Es bleibt indes ein ständiger Kampf, Neueinsteiger zu gewinnen. Wir werden nicht nachlassen“, ergänzt Yahyaijan.

Schmerzhaft ist bei der DJK Donaueschingen die Strafzahlung über 3750 Euro für die Saison 2017/18. „Wir haben bereits reagiert und zwei junge Schiedsrichter gefunden. Wir sind zwar ständig dran, doch es springen auch immer wieder Schiedsrichter ab“, sagt DJK-Vorstandsmitglied Walter Fürderer. Der sportliche Leiter weiß aus eigener Erfahrung, dass es gerade für junge Unparteiische schwierig ist, sich auf den Fußballplätzen Beschimpfungen von außen gefallen zu lassen. „Natürlich hätten wir das Geld lieber in andere Bereiche investiert. Wir werden hart arbeiten, um die Rote Laterne abzugeben“, kündigt Fürderer an. Die DJK trifft die Strafe auch deshalb, weil der Verein zu den wenigen Klubs im Bezirk gehört, die drei aktive Mannschaften im Spielbetrieb stellen und in jeder Liga die Anforderungen erfüllen müssen.

Mit dem FC Löffingen (3375 Euro Strafe) steht ein weiterer Landesligist auf Rang zwei der bestraften Klubs. „Auch für uns ist das sehr schmerzhaft, aber wir haben kein Allheilmittel. Wir versuchen, Schiedsrichter zu gewinnen und sind im regen Austausch. Fakt ist, dass die Jugendlichen lieber selbst Fußball spielen wollen“, sagt Löffingens Spielausschussvorsitzender Andreas Hirschbolz. Er mahnt zudem einen besseren Umgang mit den Referees an. „Wir müssen uns alle an die eigene Nase fassen. Fußball lebt von Emotionen, aber man darf es auch nicht übertreiben. Beleidigungen haben auf den Plätzen nichts zu suchen.“ Ebenso wie der DJK Donaueschingen fehlen auch Löffingen aktuell vier Schiedsrichter. Bei beiden Vereinen hat sich gegenüber der Saison 2016/17 nichts geändert. Ob Zufall oder nicht – von den sieben Schwarzwälder Landesligisten in der Saison 2017/18 müssen außer dem FC Schonach (900 Euro) alle über 2000 Euro zahlen, darunter auch die Absteiger DJK Villingen und SV Obereschach.

Zehn von 67 Vereinen im Bezirk Schwarzwald werden vom Verband für ihre Zahl an Schiedsrichtern mit einem Geldbetrag belohnt: Neben dem SSC Donaueschingen und FC 08 Villingen sind dies der FC Brigachtal, FC Dauchingen, FC Pfaffenweiler, SG Buchenberg/Neuhausen, SV Hinterzarten, FC Lenzkirch, FC Gütenbach und SV St. Märgen.