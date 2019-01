von SK

Fußball-Landesliga: (daz) Mit jeweils zwei Zu- und Abgängen sowie einem Rückkehrer geht der SV Geisingen in die zweite Saisonhälfte. Nach dem bisherigen Spielertrainer Marijan Tucakovic (FC 08 Villingen) hat sich nun auch Tobias Gleiche in Richtung FC Bad Dürrheim verabschiedet. Neu im Kader ist Torhüter Patrick Rominger, der vom Bezirksligisten FC Königsfeld kommt. Zudem meldete sich jetzt auch Bernard Suker an. Der Mittelfeldspieler war zuletzt beim Hattinger SV aktiv. Ende Februar/Anfang März kehrt mit Cyril Bondarev nach einem halbjährigen Bundeswehr-Einsatz im Ausland der eigentliche Kapitän der Geisinger zurück. „Damit haben wir einige Alternativen und werden noch mal alles für den Klassenerhalt versuchen“, sagt Vorsitzender Ralf Jauch. Das erste Training mit dem neuen Trainer Andreas Probst ist für Montag, 28. Januar, geplant.