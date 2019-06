von daz

Fußball: Guido Seelig bleibt an der Spitze der Schwarzwälder Schiedsrichter. Bei der 100. Jahreshauptversammlung der Schiedsrichter-Vereinigung in Pfohren wurde der Bonndorfer für weitere zwei Jahre als Bezirks-Schiedsrichter-Obmann wiedergewählt.

Besonders erfreulich war bei der Versammlung die Nachricht, dass die Zahl der Schiedsrichter im Bezirk gestiegen ist. „Unsere Mitgliederzahlen zeigen eine kontinuierlich positive Entwicklung. Weniger erfreulich ist, dass die Abmeldung aktiver Schiedsrichter leider nicht zurückgegangen ist“, sagte Seelig. Im vergangenen Jahr waren es 197 Unparteiische aus dem Schwarzwald. In diesem Jahr sind es 205, die insgesamt 4459 Spiele leiteten.

Was die Vorkommnisse auf den Plätzen betrifft, zog der Obmann ein positives Fazit: „Mit der abgelaufenen Spielzeit können wir aus Sicht der Schiedsrichter sehr zufrieden sein. Ein harmonischer und störungsfreier Spielbetrieb liegt hinter uns.“

Nach Ende der Saison 2018/19 gibt es einige Schwarzwälder Schiedsrichter, die sich über den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse freuen dürfen. Allen voran der Schönwälder Jürgen Schätzle, der die Nummer eins der Verbandsliga war und nun kommende Saison in der Oberliga pfeifen wird (wir berichteten).

Sasa Matosevic vom FK Bratstvo Villingen stieg von der Verbandsliga in die Landesliga ab. Den Aufstieg in die Landesliga schafften Benedikt Fleig, Adnan Dracic und Silas Haselberger (alle Gruppe Villingen), Samuel Kalmbach (Gruppe Neustadt) Philipp Eschle (Gruppe Bregtal).

Bezirkslehrwart Jonas Hirt betonte in seinem Bericht, dass es noch immer einen Schiedsrichtermangel gebe. „Es fehlen Schiedsrichter, auch wenn wir in der abgelaufenen Saison deren 14 ausbilden konnten. Viele der neuen Schiedsrichter sind unter 18 Jahre alt. Das heißt, sie spielen häufig selbst Fußball und sind in der Regel nur an Sonntagen einsatzfähig. Wir wollen nicht, dass unsere U-18-Schiedsrichter aufhören, Fußball zu spielen. Wir wünschen uns eine Entzerrung des Jugendspieltages.“

Mit viel Wohlwollen vernahm die Versammlung die Ankündigung von Verbands-Schiedsrichter-Obmann Ralf Brombacher, die Spesensätze für die Spielleitungen ab der kommenden Saison „um 20 bis 30 Prozent zu erhöhen“. In der abgelaufenen Saison erhielt ein Unparteiischer für die Spielleitung in der Landesliga noch 40 Euro, in der Bezirksliga 30 Euro und in der Kreisliga 25 Euro.

Bei den Wahlen wurde Guido Seelig als Bezirks-Schiedsrichterobmann wiedergewählt. Er signalisierte aber, dieses Amt nur noch für den gewählten Zeitraum von zwei Jahren ausüben zu wollen. „Danach“, so Seelig, „ist für mich nach zwölf Jahren Schluss.“ Bezirkslehrwart Jonas Hirt hat es beruflich nach Lörrach verschlagen. Deshalb gab er sein Amt ab. Zu seinem Nachfolger wurde Sven Pacher aus Brigachtal gewählt.

Für verdiente Schiedsrichter gab es zahlreiche Ehrungen. Der Südbadische Fußballverband zeichnete Domenico Papagno und Giuseppe Papagno für ihre 25-jährige Tätigkeit mit der Goldenen Ehrennadel aus. Die Bronzene Ehrennadel des Bezirks für zehn Jahre aktive Schiedsrichtertätigkeit erhielten Markus Clajus und Kai-Matthias Scheffler (beide Donaueschingen), sowie Kevin Kneipp und Christian Strittmatter (beide Neustadt). Für 15 Jahre Schiedsrichtertätigkeit erhielten Martin Bernhart, Frank Faller (beide Neustadt) und Felix Gärtner (Villingen) die silberne Ehrennadel. Für 25 Jahre als Unparteiischer wurde Werner Albert geehrt. Für seine 30-jährige Schiedsrichtertätigkeit wurde Jose Allende ausgezeichnet.

Für 35 Jahre als Unparteiischer erhielt Peter Becker ein Präsent und ein Ehrenbrief. Für 40 Jahre wurde Wolfgang Jung (Neustadt) und für 45 Jahre Ernst Lohrer (Donaueschingen) geehrt. Gar seit einem halben Jahrhundert pfeift Rudi Jakob. Er wurde schon bei der 100-Jahr-Feier der Schiedsrichtervereinigung ausgezeichnet, genauso wie Stefan Bach, Robert Mang sowie Heinz Köntopp und Emil Rombach für ihre jeweils 55-jährige Tätigkeit. Seit sage und schreib 60 Jahren ist Gerald Ingrisch von der Schiedsrichtergruppe Villingen als Unparteiischer aktiv.