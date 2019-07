Tennis: Was für ein großartiger Kampfgeist! Um 17.38 Uhr war es soweit. Dominik Koepfer steht beim Wimbledon-Turnier in der zweiten Runde. Er besiegte im Erstrunden-Match den Serben Filip Krajinovic in vier Sätzen. Koepfer schlug die Nummer 51 mit 6:3, 4:6, 7:6 und 6:1.

Koepfer war durch seinen Erfolg der erste Deutsche, der es beim Londoner Grand-Slam-Turnier in die zweite Runde schaffte. Während Tennis-Star Alexander Zverev schon wieder nach Hause reisen musste, darf der Schwarzwälder erneut ran. In Runde zwei trifft er auf den Argentinier Diego Schwartzman, die Nummer 24 der Weltrangliste.

Bereits für die Erstrunden-Teilnahmeen erhielt der 25-jährige Furtwanger rund 50.000 Euro. Nun hat er noch weitere 30.000 Euro sicher. Zudem kletterte er in der Weltrangliste von Rang 132 auf 116.