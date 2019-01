von Tina Fröhlich

Paul Thompson, die Planungen der Wild Wings für die Saison 19/20 laufen bereits im Hintergrund. Wie sehen diese aus und wie weit sind sie gediehen?

Wir haben derzeit beinahe täglich ein Meeting mit dem ganzen Trainerstab und Manager Jürgen Rumrich. Wir beschäftigen uns intensiv mit den Spielern, die wir bereits unter Vertrag haben und mit denen, die wir gerne halten wollen. Natürlich gibt es immer Veränderungen und so besprechen wir, welchen Spielertyp wir suchen beziehungsweise brauchen und wer in unser Budget passt. Vergangene Woche haben wir unser Konzept fertiggestellt, das wir nun den Gesellschaftern vorlegen werden.

Können Sie schon etwas zu diesem Konzept sagen?

Ich möchte dazu noch nicht viel sagen. Das würde bedeuten, dass ich den derzeitigen Spielern das Signal gebe, dass wir die Saison bereits abgehakt haben. Das möchte ich absolut deutlich machen: Wir haben noch 15 Spiele vor uns. Und wir haben noch Ziele. Nicht nur, was die Platzierung betrifft. Es geht auch darum, diese Saison mit Stolz zu beenden, ganz egal, wann sie endet. Wir hatten die letzten Wochen zwar Hochs und Tiefs, aber es ist nicht alles schlecht und schon gar kein Desaster. Ich kann nur über die Wochen reden, seit ich hier bin. Und ja, wir haben uns in letzter Zeit verbessert. Natürlich muss und wird es Anpassungen geben.

Wie stark werden diese Anpassungen ausfallen?

Ich werde keine Zahlen nennen, wie viele Spieler gehen oder bleiben. Wir haben beispielsweise einige deutsche Spieler, die wir halten wollen. Bis zur nächsten Pause im Februar sind es noch acht Spiele, und darauf legen wir zunächst den Fokus. Wir wollen mit Dampf in diese Spiele gehen. Aber natürlich gilt es auch, einige Entscheidungen bis dahin zu treffen.

Inwieweit sind Sie in diese Entscheidungen mit eingebunden?

Die endgültige Entscheidung liegt immer bei Jürgen Rumrich. Das ist absolut klar und er ist mein Chef. Klar ist aber auch, dass er das Trainerteam, Petteri Väkiparta, Ilpo Kauhanen und mich, immer mit einbezieht. Wir besprechen uns ausführlich, und zwar jeden Tag. Die letzten Wochen waren nicht nur für die Mannschaft anstrengend und arbeitsreich, sondern auch für uns.

Wie werden Sie das Thema Scouting angehen, wer macht was?

Sowohl Jürgen Rumrich als auch ich waren bereits mehrfach unterwegs und werden es auch weiterhin sein. Nach der Saison werden wir nach Nordamerika fliegen. Ich kann zusätzlich noch mit einigen Kontakten dienen, zum Beispiel nach Schweden oder Dänemark. Die besten Verbindungen habe ich aber nach Nordamerika. Das eröffnet uns die Möglichkeit, schnell an gute Informationen aus den dortigen Ligen zu kommen. Die finale Entscheidung liegt natürlich bei Jürgen Rumrich. Aber er will die Meinung des Trainerteams hören. Das ist in meinen Augen genau die richtige Vorgehensweise.

Spielt bei möglichen Neuzugängen die Nationalität eine Rolle?

Bedingt. Will man zum Beispiel das körperliche Element etwas verstärken, geht der Blick automatisch nach Nordamerika. Die dortige Spielweise ist körperbetonter, härter. Unterm Strich geht es aber immer darum, den besten Spieler für unsere finanziellen Möglichkeiten zu bekommen. Vielleicht müssen wir uns auch in Ligen umsehen, die nicht so im Fokus sind. Wir sind mit unseren deutschen Spielern gut aufgestellt, wenn wir sie alle halten können. Wenn nicht, müssen wir sie ersetzen, und da sind wir natürlich auch proaktiv. Wir haben uns bereits einige gute, junge Deutsche angesehen. Ich kann aber noch nicht sagen, wie die Verhandlungen ausgehen werden.

Wie sieht Ihre Philosophie als Trainer bezüglich der Spielertypen und des Spiels an sich aus?

Ganz einfach: Ich möchte gewinnen. In gewisser Weise muss man seine Philosophie auch immer nach der Mannschaft ausrichten. Diese Fähigkeit war in den letzten Wochen gefragt. Generell lege ich Wert auf läuferische Fähigkeiten, denn diese prägen das moderne Eishockey. Außerdem habe ich gerne den Konkurrenzkampf, sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine. Natürlich sollten die Spieler auch eine gewisse Körperlichkeit, also „Grit“ mitbringen. Für die Zukunft brauchen wir schlicht und ergreifend ein Playoff-Team. Um es salopp zu sagen: Wir werden basteln und das Team verbessern müssen, das ist völlig klar. Generell ist es in der heutigen Zeit aber schwierig, überhaupt eine Philosophie durchzusetzen. Alles ist abhängig vom Erfolg.

Es bleibt also keine Zeit, langfristig etwas aufzubauen?

Kaum. Alles muss heute sofort passieren, es geht vor allem um Resultate. Natürlich muss man trotzdem für die Zukunft planen, und das ist auch mein Job. Ich möchte am Ende meiner Amtszeit in Schwenningen etwas verbessert haben. Jeder im Profisport weiß, dass er vermutlich irgendwann gefeuert wird. Die meisten Menschen haben heutzutage keine Geduld mehr. Man muss liefern. Aber das macht auch Spaß, mir zumindest. Ich bin Optimist und gehe gerne vorwärts.

Ein paar Namen müssen wir dennoch diskutieren. Wie ist der Stand bei Strahlmeier, Sacher und anderen?

Dustin Strahlmeier hat aus meiner Sicht oberste Priorität. Er ist unser Ass im Ärmel und wir sollten das Team um ihn herum bauen. Mirko Sacher würde ich auch gerne halten, er hat noch eine Menge Potenzial. Sicher haben die deutschen Spieler Priorität, aber generell ist es ein Prozess. Jürgen Rumrich führt seit Wochen Gespräche. Über weitere Spieler möchte ich nicht sprechen. Und wir haben es auch nicht immer selbst in der Hand. Auch andere Clubs suchen gute, deutsche Spieler. Aber nochmal: Ich möchte nicht zu viel darüber reden, denn noch sind wir mitten in dieser Saison. Ich bin kein Trainer, der seinen Spielern vermittelt, dass wir hier fertig sind. Auch wenn der Weg weit ist und die Aufgabe groß – wir können unser Ziel noch erreichen.

Ist die derzeitige Mannschaft dafür tatsächlich gut genug?

Dazu ein klares Ja. Seit Mitte November haben wir genügend Punkte geholt, um unter den ersten Zehn zu stehen. Das soll nicht heißen, dass vorher alles schlecht war. Aber ich kann nur diesen Zeitraum beurteilen. Die Spieler vermitteln mir jeden Tag den Eindruck, dass sie bereit sind, alles zu geben. Unser Problem ist eher ein mentales. Ich mag Spieler, die in der Lage sind, mit Druck umzugehen, speziell in wichtigen und engen Spielen. Wir haben gegen beinahe alle Topteams gewonnen, tun uns aber schwer mit den Mannschaften unserer Preisklasse. Es ist meine Aufgabe, mit dem Team daran zu arbeiten.

Dazu gehört offenbar auch, einen Spieler mal auf die Tribüne zu setzen?

Aber sicher. Nehmen wir Stefano Giliati. Ich habe ihn rausgenommen und danach hat er seine zwei besten Spiele gemacht, seit ich hier Trainer bin. Das gilt ebenso für Rihards Bukarts. Er ist ein sehr junger und extrem talentierter Spieler. Er hat etwas länger gebraucht, um sich in seiner Rolle zurechtzufinden. Auch Tobias Wörle hat eine gute Reaktion gezeigt. Er ist übrigens trotz dieser verordneten Auszeit einer unserer Führungsspieler. Alle verstehen, dass es eine rein berufliche Entscheidung ist und keine persönliche gegen sie. Als Trainer muss man einerseits eine sichere Umgebung für die Spieler schaffen, andererseits muss auch der Wettbewerb spürbar sein. Trotzdem habe ich für jeden Spieler Verständnis, der sich Sorgen um seine Zukunft macht. Aber jeder ist selbst für seine Leistung verantwortlich, das sage ich den Spielern immer wieder. Ich kann helfen und unterstützen. Aber jeder Einzelne ist dafür verantwortlich, was er tut.