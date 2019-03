von Werner Feisst und Christof Kaltenbach

Haben Sie die Enttäuschung über die DEL-Saison schon verdaut?

Es war bereits vor Wochen abzusehen, dass die Saison schlecht verläuft. Deshalb war es keine unerwartete Entwicklung, die man kurzfristig verkraften musste. Natürlich hätten wir uns gewünscht, nicht Letzter zu werden, aber leider ist nicht mal das gelungen.

Was lief schief in dieser Runde?

Da waren zum einen die vielen Verletzungen. Wir haben aufgrund unserer finanziellen Mittel einen kleinen Kader. Wenn Leistungsträger ausfallen, können wir das nicht, wie größere Vereine, kompensieren. Der Versuch, die Abgänge von Will Acton und Damien Fleury innerhalb des Kaders zu kompensieren, ist schiefgelaufen. Es wurden unglückliche Verpflichtungen getätigt. Einige Spieler haben in Schwenningen nicht das gezeigt, was sie zuvor in ihren Klubs geleistet haben. Unsere Spielweise war zu defensiv. Der schlechte Saisonstart mit sieben Punkten aus 17 Spielen war der Grundstein für die negative Spirale. Letztlich war es die Summe der Ereignisse, die zum Misserfolg geführt haben.

Ist Ihnen die Lust am Eishockey bisweilen vergangen?

Man stellt sich schon die Frage, warum man das überhaupt macht. Aber wir leben und lieben Eishockey. Unsere Leidenschaft für diesen Sport ist so groß, dass wir uns schon jetzt überlegen, wie wir es besser machen können, um wieder attraktiver und erfolgreicher Eishockey zu spielen. Eishockey, das Freude macht.

In den vergangenen fünf Jahren wurden die Wild Wings dreimal Letzter. Wie frustrierend ist das?

Wir wissen, dass wir uns mit unserem Etat im unteren Tabellendrittel bewegen und um Platz zehn spielen können. Dazu muss aber alles passen. Wenn nicht alle Räder ineinander greifen, wird es sehr schwer, wie diese Saison gezeigt hat. Wir sind vom Abschneiden sehr enttäuscht und müssen Wege suchen, Dinge besser zu machen.

Aber es gibt auch andere Beispiele. Ein Klub wie Bremerhaven spielt mit relativ bescheidenen finanziellen Mitteln seit drei Jahren erfolgreiches Eishockey. Was machen die besser?

Bremerhaven hat den kleinsten Etat der Liga, das ist Fakt. Dennoch können wir uns nicht mit dem Klub vergleichen, da unsere Strukturen völlig anders sind.

Inwiefern?

Wir haben nicht die Rahmenbedingungen für Einbürgerungen von Spielern, wie das bei Bremerhaven der Fall ist. Wir haben keine Unterlagen, mithilfe derer wir einem ausländischen Spieler innerhalb kürzester Zeit einen deutschen Pass besorgen können. Bremerhaven macht das sehr gut und bindet im Zuge der Einbürgerung die Spieler für circa zwei Jahre für ,kleines Geld’. Ansonsten hätte der Klub keine Chance, diese Spieler vertraglich zu binden und so erfolgreich Eishockey zu spielen.

Ist es nicht auch eine Frage der Vereins-Philosophie, welche Spieler man verpflichtet?

Ich habe schon vor längerer Zeit gesagt, dass wir den deutschen Weg in der bisherigen Art nicht mehr bestreiten können. Wir sind immer interessiert, mit jungen deutschen Spielern zu arbeiten. Aber da spielt auch das Finanzielle eine Rolle. Ein guter deutscher Spieler wie Mirko Höfflin ist für Schwenningen nicht mehr zu bezahlen. Andererseits bekomme ich für weniger Geld einen sogenannten Zweiflaggenspieler, der ebenfalls Potenzial hat. Da muss ich mich für diesen Weg entscheiden.

Trainer Pat Cortina wurde Ende Oktober entlassen, einige Tage später trat Paul Thompson die Nachfolge an. Kam dieser Trainerwechsel aus heutiger Sicht zu spät?

Aus sportlicher Sicht ja. Aber wir sind auch nur Menschen und hatten mit Pat Cortina in der Saison zuvor einen sehr guten Trainer. Wir hatten und haben ein sehr gutes zwischenmenschliches Verhältnis zu Cortina. Da geht man nicht einfach her und stellt den Trainer nach sechs Spieltagen zur Disposition. Das ist nicht unsere Art, so mit Menschen zusammenzuarbeiten.

Welche Lehren ziehen Sie aus dieser Saison?

Wir hatten zuletzt einen Kader, der zu wenig Torschuss-Qualität ausstrahlte. Wir brauchen wieder Spieler, die durchschlagskräftiger und zweikampfstärker sind, Spieler, die wissen, wo das Tor steht. Wir haben einige Partien in der Verlängerung gewonnen, weil wir eine technisch und spielerisch gute Mannschaft hatten. Aber wir müssen wieder größeren Wert auf die physische Robustheit und Abschlussstärke legen.

Im Durchschnitt sahen 3576 Zuschauer die Heimspiele der Wild Wings. Das sind pro Spiel knapp 900 Besucher weniger als in der vergangenen Saison. Besteht die Gefahr, dass sich die schlechte Saison auch im Sponsorenbereich niederschlägt?

Nein, auf dieser Seite ist keine negative Tendenz erkennbar. Wir haben treue Sponsoren. Da herrscht großes Verständnis für das, was passiert ist. Die Abgänge, wie zum Beispiel EBM Papst und Arcom, haben wir kompensiert. Wenn diese Firmen dabeigeblieben wären, hätten wir allerdings noch bessere Möglichkeiten.

Ist irgendwo ein potenzieller Sponsor in Sicht, der die Wild Wings entscheidend nach vorne bringen könnte?

Den suchen wir schon seit Jahren händeringend.

Steht schon fest, ob und in welcher Höhe die Gesellschafter der Wild Wings GmbH einen finanziellen Verlust werden ausgleichen müssen?

Das lässt sich jetzt noch nicht sagen. Wir müssen erst den Jahresabschluss abwarten.

Zuletzt betrug der Etat rund 5,7 Millionen Euro. Bleibt es auch für die kommende Runde bei diesem Betrag?

Ja. Wir gehen so ins Rennen wie im vergangenen Jahr.

Pat Cortina hätte bei den Wild Wings noch einen Vertrag für die Saison 2019/20 gehabt. Nun wird er Coach in Wolfsburg. Wie sehr entlastet dies das Budget der Wild Wings?

Wir haben gemeinsam eine Lösung erarbeitet, die seriös ist und für beide Seiten passt. Dass Cortina nun in Wolfsburg arbeitet, entlastet uns finanziell schon.

Sie hatten bereits erwähnt, dass die Wild Wings den deutschen Weg nicht mehr mit aller Macht weiterverfolgen werden. Nun handelt es sich bei Alexander Weiß als erste offizielle Neuverpflichtung ausgerechnet um einen deutschen Spieler. Ist das Zufall oder ein Zeichen, dass es trotzdem weitergehen könnte mit dem deutschen Weg?

Wir machen die Tür auf für Spieler, die uns weiterhelfen und schließen Zweiflaggenspieler nicht mehr grundsätzlich aus. Alexander Weiß ist zwar ein deutscher Profi, passt aber sehr gut in unser neues Konzept.

In der nächsten Runde ist die DEL noch eine geschlossene Gesellschaft. Aber in der Saison 2020/21 geht es um Auf- und Abstieg. Bereitet man sich jetzt schon perspektivisch auf diese Spielzeit vor?

Wir schauen immer so weit wie möglich voraus und versuchen Spielerverträge so zu gestalten, dass wir einen Profi auch über ein Jahr hinaus behalten können.

Inklusive Weiß stehen bereits zehn Spieler unter Vertrag. Da bleibt nicht mehr viel Raum für weitere deutsche oder Zweiflaggen-Spieler. Nun geht es im Wesentlichen um die Ausländer-Positionen. Wie sieht es da aus?

Wir sind mit Spielern in Gesprächen und arbeiten an den Strukturen der kommenden Saison.

Manager Jürgen Rumrich und Trainer Paul Thompson fliegen am Freitag nach Nordamerika. Zu welchem Zweck?

Sie scouten Spieler, denn wir müssen verschiedene Kontingentspieler verpflichten. Aber es geht auch darum, für die Zukunft Netzwerke aufzubauen und Kontakte zu pflegen. Die Reise ist auch eine Investition in die Zukunft.

Bislang kamen die vermeintlichen Schlüsselspieler vorwiegend aus Skandinavien. Lässt sich jetzt schon sagen, dass das künftige Spiel der Wild Wings nordamerikanisch geprägt sein wird?

Diesen Weg haben wir uns vorgenommen, schließen aber Spieler anderer Nationen natürlich nicht aus. Wir wollen auf dem Eis körperlich präsenter sein. Die skandinavischen Spieler, die wir hatten, haben teilweise nicht zum körperlichen Spiel tendiert.

Was nehmen Sie für positive Aspekte aus der vergangenen Saison mit?

Wir waren in der Lage, große Mannschaften zu schlagen. Andererseits haben wir es häufig nicht geschafft, uns gegen Mannschaften aus den unteren Tabellenregionen zu behaupten. Positiv war auch, dass der Kern unserer Fans die Spiele in der Helios-Arena besucht hat. Wir haben eine Basis von 3500 Zuschauern. Die sind immer da, auf die können wir uns verlassen. Das ist sehr erfreulich. Auch die Sponsoren haben uns hervorragend unterstützt. Daher möchten wir uns bei allen Unterstützern herzlich bedanken.

Dennoch war das Verhältnis zwischen vielen Fans und der Mannschaft gestört. Wie lässt sich der für Schwenningen notwendige Schulterschluss zwischen Profis und Anhängern wieder vollziehen?

Wir treffen uns regelmäßig mit den Fans und Fanclub-Beauftragten. In der Vergangenheit haben wir in diesem Punkt sicherlich Fehler gemacht und zu wenig kommuniziert. Mittlerweile befinden wir uns in einem guten Dialog und in Gesprächen, um viele Dinge besser und nachvollziehbarer zu erläutern. Natürlich ist es das gute Recht der Fans, ihren Unmut zu äußern. Wir sind ja auch nicht zufrieden. Aber die Kritik muss sachlich bleiben.

Obwohl die Wild Wings einen Lizenzantrag für die DEL gestellt haben, fragen sich viele Fans, in welcher Liga die Schwenninger Zukunft in den nächsten Jahren liegt. Haben Sie eine Antwort auf diese Frage?

Ja. Wir sehen die Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga. Deshalb tun wir auch so viel dafür, um den DEL-Standort Schwenningen zu erhalten.

Gab es in jüngster Zeit eine Anfrage aus Frankfurt, die DEL-Lizenz zu kaufen?

Es gab nie eine Anfrage aus Frankfurt. Ich würde die Lizenz auch nicht nach Frankfurt verkaufen.

Paul Thompson ist der erste britische Trainer in der DEL und seit fünf Monaten im Amt. Fühlen Sie sich bestätigt, dass Sie ihn verpflichtet haben?

Paul Thompson hat alle Qualifikationen, um in der Deutschen Eishockey Liga zu arbeiten. Er ist charakterlich ein guter Mensch und sprüht vor Temperament. Er wählt die richtige Ansprache an die Spieler und ist für uns genau der richtige Trainer.

Worauf freuen Sie sich am meisten in der kommenden Spielzeit?

Auf neue, gute Spieler und auf attraktives Eishockey. Wir sind sehr motiviert, eine bessere Mannschaft auf die Beine zu stellen als zuletzt und blicken optimistisch in die Zukunft.