Tennis: Der Gegner von Dominik Koepfer in der ersten Hauptrunde beim Tennisturnier in Wimbledon steht fest. Der 25-Jährige trifft auf den Serben Filip Krajinovic. Die Begegnung wird am Dienstag auf einem der zahlreichen Nebenplätze des Centre Court ausgetragen.

Koepfer, der an Nummer 132 der Weltrangliste notiert ist, rechnet sich gegen die aktuelle Nummer 52 durchaus Chancen aus. „Ich weiß, wie man Krajinovic schlagen kann“, gibt sich der Tennisprofi aus Furtwangen selbstbewusst. Zwar verlor Koepfer im Mai beim Challenger-Turnier in Heilbronn in der Runde der letzten 32 gegen den Serben, aber mit 4:6/6:4/5:7 nur denkbar knapp. Außerdem gewann der Schwarzwälder am vergangenen Wochenende ein Challenger-Turnier auf Rasen im englischen Ilkley, während Sandplatz-Spezialist Krajinovic in letzter Zeit kein Rasenturnier absolviert hat.