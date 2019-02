von Tina Fröhlich

Eishockey: Das Ende der Hauptrunde in der DEL rückt für die Schwenninger Wild Wings unaufhaltsam näher. Am vergangenen Wochenende wechselten sich wieder einmal Licht und Schatten ab. Bereits am Dienstag bestreiten sie die fünftletzte Partie der Saison beim ERC Ingolstadt (19:30 Uhr).

Ärgerliche Niederlage, überraschender Sieg – auf den Ausgang eines Spiels der Wild Wings zu wetten, grenzt in dieser Saison doch eher an Spekulation. Gegen arg gebeutelte Berliner Eisbären waren die Voraussetzungen auf einen Heimerfolg gut. Doch wie so häufig in den vergangenen Monaten schien genau diese Ausgangslage für die Gastgeber ein Hemmschuh zu sein. Das Startdrittel misslang vollständig, nach dem 0:2 für die Hauptstädter musste man schon Schlimmes befürchten. Die Fehler auf Seiten der Schwenninger waren teils haarsträubend. „Ich habe schon sehr deutliche Worte gesagt nach diesem ersten Drittel. Ich war mit der Leistungsbereitschaft nicht einverstanden und bin etwas lauter geworden. Die Mannschaft hat daraufhin eine Reaktion gezeigt“, meinte ein sichtlich angefressener Wild-Wings-Trainer Paul Thompson. Tatsächlich steigerten sich die Neckarstädter. Mirko Höfflin brachte seine Farben heran und ein weiterer Gegentreffer das Team nicht aus dem Konzept. Als Marc El-Sayed und Marcel Kurth das 3:3 hergestellt hatten, durfte man gar auf einen Sieg hoffen. Doch dann kam das, was Coach Thompson anschließend als „unentschuldbar“ bezeichnete. Die beiden weiteren Tore für Berlin waren schlicht zu einfach. „Es nervt mich, dass wir das Spiel aus der Hand gegeben haben. Das war sehr frustrierend“, so Thompson.

Immerhin ein Wild Wing hatte an diesem Abend ein kleines Lächeln im Gesicht. Ville Korhonen war nach neunwöchiger Verletzungspause ins Team zurückgekehrt. „Es war schön, wieder zu spielen. Zwei Monate nur Reha und Spiele anschauen sind kein Vergnügen“, meinte der Finne trotz der Niederlage. Ein Gutes hatte sein längerer Ausfall aber dennoch. Vor rund einem Monat wurde Töchterchen Maija geboren und der glückliche Papa konnte die ersten Lebenswochen intensiv begleiten. Ob die kleine Maija auch in Zukunft in Schwenningen leben wird, ist noch offen. Korhonen: „Ich kann mir gut vorstellen zu bleiben und meine Frau wäre vermutlich auch einverstanden, aber ich habe noch kein Angebot erhalten.“

Am Sonntag in Bremerhaven durfte sich Korhonen mit seinen Kollegen über einen Sieg freuen. Dabei erstaunten die Schwarzwälder mit einer ordentlichen Effektivität. Trotz nur halb so viel Schüssen wie die Pinguins gewannen sie die Partie in der Verlängerung 4:3. Allerdings hatten die Wild Wings bereits 3:1 geführt und der Ausgleich war nicht nur unglücklich, sondern auch irregulär. Torhüter Dustin Strahlmeier, der erneut mit einer famosen Leistung glänzte, hatte zuvor einen Schuss an den Kopf bekommen. Die Schiedsrichter hätten die Situation eigentlich abpfeifen müssen. Sie taten es nicht, was wiederum Paul Thompson ärgerte. „Dustin war etwas benommen, da muss man pfeifen. Aber das können wir nicht beeinflussen und so bin ich glücklich, dass wir trotzdem gewonnen haben“, meinte der Brite.

Die „rote Laterne“ konnten die Schwenninger trotz des Auswärtssieges nicht abgeben, denn die „Mitstreiter“ Iserlohn und Wolfsburg wehren sich standhaft. Bereits am Dienstag bietet sich in Ingolstadt die nächste Chance. Allerdings war Ingolstadt bislang auch nicht gerade ein gutes Pflaster für die Wild Wings. Die Oberbayern haben sich unter den Top Sechs ziemlich festgesetzt und seit der Rückkehr in die DEL siegten die Panther ganze 17 Mal gegen Schwenningen. Vor rund einem Monat holten sie sich allerdings in der Helios Arena eine 1:5-Klatsche ab.