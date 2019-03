von SK

Eishockey: (bo) Die Kaderplanung für die neue DEL-Saison geht mit großen Schritten voran bei den Wild Wings. So wird der 27-jährige kanadische Stürmer Matt Carey nach Schwenningen wechseln. Zuletzt stand der Linksschütze bei Rögle Bandyklubb aus der Schwedischen Hockey League unter Vertrag. Carey unterschrieb in Schwenningen einen Vertrag über ein Jahr.

"Matt ist ein Stürmer, der sehr viel Energie aufs Eis bringt, hart checken kann, gleichzeitig aber auch seine Offensivqualitäten unter Beweis stellt", sagt Schwenningens Manager Jürgen Rumrich.

Geboren wurde Carey im kanadischen Hamilton. In seinem Heimatort begann er mit dem Eishockey und debütierte in der Saison 2013/14 bei den Chicago Blackhawks in der NHL. In den Folgejahren kam der Stürmer, der sowohl als Center als auch als Außenstürmer spielen kann, in der American Hockey League zum Einsatz. 171 Spiele absolvierte Carey für Rockford, Iowa, Hartford und Grand Rapids. Während der Saison 2017/18 folgte der erste Wechsel nach Europa nach Leksand in die Allsvenskan in Schweden.