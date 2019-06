Eishockey: Die Schwenninger Wild Wings und die Ravensburg Towerstars setzen ihre Zusammenarbeit fort. „Im ersten Jahr hat diese Kooperation gut funktioniert. Alle Beteiligten sind bestrebt, sie weiter auszubauen“, betonte Manager Jürgen Rumrich und ergänzt: „Wir sehen durch die Konstellation mit Ravensburg in der DEL2 und Lindau in der Oberliga ideale Voraussetzungen, damit unsere jungen Spieler für ihre Entwicklung auch künftig möglichst viel Eiszeit erhalten.“ Ravensburgs Geschäftsführer Rainer Schan ist sicher. „dass sowohl die Towerstars, als auch die Wild Wings hiervon profitieren.“ Von den Wild Wings werden Verteidiger Boaz Bassen sowie die Stürmer Daniel Pfaffengut, Julian Kornelli und Cedric Schiemenz mit einer Förderlizenz für den amtierenden Meister der DEL2 ausgestattet. Umgekehrt könnten Maximilian Kolb, Yannick Drews, Justin Volek sowie Calvin Pokorny für Schwenningen auflaufen. Vor Beginn der neuen Saison werden sich die Trainer, Manager und Geschäftsführer über konkrete Details in Bezug auf Training und Spielbetrieb abstimmen. Fest steht aber, dass alle Akteure die Vorbereitung bei ihrem jeweiligen Stammclub bestreiten werden.