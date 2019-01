von Tina Fröhlich

Eishockey: Die Wild Wings biegen in der DEL-Hauptrunde so langsam auf die Zielgerade ein. An diesem Wochenende geht es am Freitagabend (19:30 Uhr) in der Helios Arena gegen den ERC Ingolstadt , am Sonntag (14 Uhr) ist Schwenningen in Bremerhaven zu Gast.

Zwei freie Tage gönnte SERC-Trainer Paul Thompson seinen Spielern am Anfang dieser Woche. Erst am Mittwoch mussten sich die Wild Wings wieder zum Training einfinden. Nach stressigen Wochen mit neun Spielen in 20 Tagen war dies eine kleine, aber willkommene Pause. Schließlich will der Schwenninger Coach mit Vollgas in die verbleibenden 15 Hauptrundenspiele gehen. Kein einfaches Unterfangen, angesichts des großen Rückstands auf einen Playoff-Platz. 18 Punkte liegen die Neckarstädter im Moment hinter Rang zehn, der noch zur Teilnahme berechtigen würde. Die Teams auf den Plätzen unmittelbar dahinter sind allerdings in Reichweite. „Wir wollen uns in den nächsten Spielen weiter verbessern. Ich bin sehr optimistisch, dass wir das auch schaffen“, erklärte Thompson.

Allerdings plagen den Schwenninger Übungsleiter erneut einige Verletzungssorgen. Gleich vier Spieler fallen aus. Neben den schon länger verletzten Ville Korhonen und Kalle Kaijomaa müssen die Wild Wings nun auch auf Istvan Bartalis (Oberkörperverletzung) und Jussi Timonen (Unterkörper) verzichten. Stürmer Korhonen wird wohl noch bis nach der zweiwöchigen Pause im Februar ausfallen, bei den drei anderen Akteuren schaut man von Woche zu Woche. Damit wird Kapitän Simon Danner erneut in der Verteidigung aushelfen. Kai Herpich kehrt in die Mannschaft zurück. Die Youngsters Julian Kornelli (bei Kooperationspartner Ravensburg/DEL2) und Boaz Bassen (U20/DNL) werden in dieser Saison eher nicht mehr im DEL-Team auflaufen. „Kornelli bekommt in Ravensburg sehr viel Eiszeit, spielt Überzahl und Unterzahl. Das ist im Moment das Beste für ihn“, so Thompson. Der 19-jährige Bassen, der gerade erst einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat, kämpft mit der Schwenninger Nachwuchsmannschaft gegen den Abstieg. „Bassen wird ohnehin einen harten Sommer vor sich haben, um sich für die Vorbereitung mit uns fit zu machen. Er bekommt von uns jede Unterstützung und ist, Stand jetzt, als einer unserer acht Verteidiger eingeplant“, blickt der Trainer voraus.

Zunächst aber geht es am Freitag gegen Ingolstadt, eine Mannschaft, die zuletzt richtig gut in Schuss war. „Wir haben sicher noch das letzte Heimspiel gegen die Panther im Kopf, als wir einen 2:0-Vorsprung aus der Hand gegeben haben. Das darf uns dieses Mal nicht passieren. Nach den zwei Siegen gegen München und Wolfsburg sollten wir genügend Selbstvertrauen haben und hoffentlich ein gutes Ergebnis erreichen“, so Thompson zum 3:4 vor fünf Wochen, einer von drei Niederlagen gegen Ingolstadt in dieser Spielzeit. Bereits am Tag darauf geht es für die Wild Wings mit dem Flieger Richtung Bremerhaven. Auch gegen die Fischtown Pinguins stehen bisher drei Niederlagen zu Buche.