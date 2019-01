Eishockey: Die Wild Wings machen es ihren Anhängern in dieser Saison wahrlich nicht leicht. In nahezu beständiger Regelmäßigkeit wechseln sich Höhen und Tiefen ab. Als „wahre Wundertüte“ könnte man die Schwenninger bezeichnen. Mal top, mal flop. Dieses ständige Auf und Ab bestätigte das Team von Trainer Paul Thompson auch am vergangenen Wochenende. Am Freitagabend enttäuschten die Wild Wings bei der 2:3-Heimniederlage gegen die Kölner Haie, zwei Tage später gewannen sie nach einer kämpferisch bärenstarken Leistung bei der Düsseldorfer EG mit 4:3 nach Verlängerung. „Ich musste nach der Köln-Niederlage einige harte Worte an die Spieler richten. Die Mannschaft hat die entsprechende Reaktion gezeigt“, meinte Thompson nach dem rheinischen Wochenende.

Durch den Sieg gegen die DEG haben die Wild Wings seit der Amtsübernahme von Thompson mit Mannheim, München und Düsseldorf das aktuelle Top-Trio der DEL jeweils in deren Stadion geschlagen. Die Mannschaft tut sich offensichtlich als klarer Außenseiter leichter, wie wenn sie selbst das Spiel machen muss. Dies unterstreicht auch die Auswärtsbilanz. Unter Thompson holten die Schwenninger in zwölf Partien auf fremdem Eis satte 18 Punkte. Zugleich brachten sie es in dieser Zeit in zwölf Heimpartien nur auf 13 Zähler.

Dass sein Team seit Freitagabend wieder DEL-Schlusslicht ist, wurmt Paul Thompson gewaltig: „Ich bin darüber sehr enttäuscht“, meinte der Brite geknickt. Auch ihm dürfte klar sein, dass das realistische Saisonziel nun heißt: Nur nicht Letzter werden! Aktuell sind die Schwenninger punktgleich mit dem Vorletzten Iserlohn Roosters.

Wild Wings-Verteidiger Benedikt Brückner hält sogar Platz zwölf für realistisch. Derzeit liegen die Schwäne sechs Punkte hinter dem Tabellenzwölften aus Wolfsburg. Zu seiner Zukunft meinte Brückner: „Ich würde gerne in Schwenningen bleiben“. Nach seiner Aussage verlaufen die Gespräche mit den Verantwortlichen positiv. Es zeichnet sich ab, dass der 29-Jährige auch kommende Saison für die Schwäne auflaufen wird. Dagegen stehen bei anderen Spielern die Zeichen klar auf Abschied. Nicht nur Dominik Bittner (Wolfsburg) und Mirko Höfflin (Ingolstadt) verlassen Schwenningen. Auch Verteidiger Kalle Kaijomaa und die Angreifer Rihards Bukarts und Philip McRae werden nach SÜDKURIER-Informationen kommende Saison nicht mehr das Wild Wings-Trikot tragen. Sehr fraglich ist zudem, ob Tobias Wörle und Marc El-Sayed zum Schwenninger Kader 2019/20 gehören werden.

Draisaitl muss gehen

Einen vorzeitigen Abschied gab es bei den Kölner Haien. Der Tabellenfünfte teilte mit, dass Trainer Peter Draisaitl freigestellt wurde. Seinen Posten übernimmt bis zum Saisonende Dan Lacroix. „Wir sind überzeugt, dass ein Trainerwechsel in der jetzigen Situation und im Hinblick auf die kommenden Spiele notwendig war“, meinte Haie-Sportdirektor Mark Mahon.