Eishockey: Diesmal bleiben den Schwenninger Eishockey-Profis die ansonsten üblichen Reisestrapazen in der Deutschen Eishockey Liga erspart. Am Wochenende kommen die Wild Wings in den Genuss von zwei Heimspielen. Am Freitag (19.30 Uhr) gastieren die Krefeld Pinguine in der Helios-Arena und am Sonntag (16.30 Uhr) die Straubing Tigers.

Schwenningens Trainer Paul Thompson freut sich auf den doppelten Heimvorteil. „Das sollte uns zusätzliche Energie geben und Kräfte freisetzen. Wir sind immer noch hungrig“, sagt der Brite. Obwohl die Chancen, doch noch in den Kampf um Rang zehn eingreifen zu können, nur noch theoretischer Natur sind, wollen die Wild Wings alles tun, um wenigstens die Hoffnung am Leben zu halten. Bei einem Sieg gegen Krefeld könnte der Rückstand auf einen Playoff-Platz im günstigsten Fall auf zehn Zähler reduziert werden. „Dieses Spiel ist sehr wichtig für uns, wir wollen die drei Punkte“, lässt Thompson keine Zweifel aufkommen. Weitere Spekulationen, was möglich wäre, sollten die Neckarstädter auch am Sonntag gewinnen, verbieten sich allerdings. In erster Linie geht es für das DEL-Schlusslicht darum, die Rote Laterne abzugeben.

Ein Blick auf das Torverhältnis verrät auf Anhieb die Stärken und Schwächen der Krefelder. 117 erzielte Treffer können sich sehen lassen, aber die 136 kassierten Gegentore schlagen ebenso deutlich zu Buche. Thompson: „Die Mannschaft ist offensiv stark, hat aber Schwächen in der Defensive. Hier müssen wir ansetzen.“ Eines fordert der SERC-Coach auf jeden Fall: „Wir müssen ein besseres Heimspiel zeigen als zuletzt gegen Köln und an unseren starken Auftritt in Düsseldorf anknüpfen.“

Verteidiger Jussi Timonen kehrt nach überstandener Verletzung in den Schwenninger Kader zurück. „Er hat gut trainiert. Eine endgültige Entscheidung, ob er spielt, fällt aber erst am Freitag“, sagt Thompson. Sollte der Finne die Abwehr bereichern, steht Aushilfsverteidiger Simon Danner wieder als Stürmer zur Verfügung. In diesem Fall müssten zwei überzählige Schwenninger Profis mit einem Platz auf der Tribüne vorlieb nehmen. Wen es treffen wird, wollte der Coach nicht verraten. Nur eines ist sicher: Dustin Strahlmeier wird gegen Krefeld zwischen den Pfosten stehen. Marco Wölfl muss, wie so oft in dieser Saison, die Wechselbank drücken. Thompson: „Ich habe mit Marco über die Situation gesprochen. Das ist hart für ihn, aber ich will die beste Aufstellung aufs Eis schicken. Dustin hat uns in Düsseldorf mit sechs großartigen Paraden innerhalb von zehn Sekunden in die Verlängerung gerettet.“

Da die Handball-Weltmeisterschaft am Freitag und Sonntag in die entscheidende Phase geht und selbst etliche eingefleischte Eishockey-Fans vor den Fernseher locken dürfte, rechnen die Wild Wings mit insgesamt 7000 Besuchern für beide Heimspiele. Auch Thompson gefällt, wie die deutschen Handballer auftreten und das ganze Land in Euphorie versetzen. Gänzlich in den Bann ziehen lässt er sich von der Sportart jedoch nicht. „Ich mag es, wenn Deutschland gewinnt, aber Handball ist in Großbritannien nicht so populär.“